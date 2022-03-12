Пока что точно известно, что «налог на такси» для простых американцев будет действовать ближайшие три месяца, а дальше – по ситуации.

Из-за стремительного роста цен на топливо для автомобилей американские клиенты компании «Uber» столкнулись с неожиданным известием – теперь им придется оплачивать не только труд водителя и амортизацию его машины, но и в обязательном порядке покрывать часть его затрат на бензин.

реклама

Эту меры в компании назвали «временной», новшество связано с тем, что «Uber» также стремительно стал терять пул водителей, которые не готовы оплачивать санкции против РФ в энергетическом секторе из своего кармана.

Размер «надбавки на бензин» дифференцирован по штатам Америки и в среднем составляет около пятидесяти центов за одно путешествие, сообщает Лайза Уиншип, главная в «Uber USA» по работе с водителями.

Пока что точно известно, что «налог на такси» для простых американцев будет действовать ближайшие три месяца, а дальше – по ситуации. Не исключено, что платить за такси жителям США придется еще больше в самое ближайшее время.

Примечательно, что такая надбавка включена и во все сервисы доставки, работающие в рамках «Uber».

В ответ на шквал негатива от водителей и клиентов руководство «Uber» посоветовало переходить на электромобили.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь