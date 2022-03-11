Как утверждают специалисты портала Price.ru, после объявленных торговых ограничений и массированного ухода с рынка РФ зарубежных компаний большего всего взлетели продажи процессоров Intel и AMD.

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Как утверждают специалисты портала Price.ru, после объявленных торговых ограничений и массированного ухода с рынка РФ зарубежных компаний большего всего взлетели продажи процессоров Intel и AMD.

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Так, спрос на процессорные продукты «синей» команды увеличился на 760%, «красная» команда прибавила 620% продаж, на третьем месте оказались системы хранения информации и стиральные машины- +133% по каждой категории.

Не обделили своим вниманием российские покупатели и холодильники (рост спроса на 115%), сплит-системы (прибавили 110%), телевизоры (+85%), ноутбуки и неттопы (+50%).

Продажи видеокарт увеличились «всего» на 50%, а консоли разных производителей прибавили 40%. Например, средняя цена ажиотажного спроса на PlayStation составила внушительные 95000 рублей.

В почете у покупателей оперативная память, автомобили, парфюмерия и косметика зарубежных производителей, а также корма для домашних питомцев и драгоценности.

Отдельно хочется упомянуть сегмент контактных линз – взрывной рост потребительского спроса на 500%!

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