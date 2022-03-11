Как утверждают специалисты портала Price.ru, после объявленных торговых ограничений и массированного ухода с рынка РФ зарубежных компаний большего всего взлетели продажи процессоров Intel и AMD.
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Так, спрос на процессорные продукты «синей» команды увеличился на 760%, «красная» команда прибавила 620% продаж, на третьем месте оказались системы хранения информации и стиральные машины- +133% по каждой категории.
Не обделили своим вниманием российские покупатели и холодильники (рост спроса на 115%), сплит-системы (прибавили 110%), телевизоры (+85%), ноутбуки и неттопы (+50%).
Продажи видеокарт увеличились «всего» на 50%, а консоли разных производителей прибавили 40%. Например, средняя цена ажиотажного спроса на PlayStation составила внушительные 95000 рублей.
В почете у покупателей оперативная память, автомобили, парфюмерия и косметика зарубежных производителей, а также корма для домашних питомцев и драгоценности.
Отдельно хочется упомянуть сегмент контактных линз – взрывной рост потребительского спроса на 500%!