Российские авторы популярных каналов видеосервиса-гиганта YouTube столкнулись с тем, что все без исключения инструменты монетизации для них стали недоступны.
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Теперь блогеры и стримеры не смогут получать финансовую прибыль от мерча, спонсирования каналов, супер чата и стикеров. Отмечается, что для зрителей площадки пока что ничего не изменится.
Всего пару дней назад платформа YouTube уже заблокировала демонстрацию рекламы для пользователей из РФ в связи с «обстоятельствами чрезвычайной силы» и военным конфликтом.
То есть самый существенный вклад в заработок блогеров (от показа рекламы в своих роликах) уже был отключен. Но теперь администрация YouTube пошла еще дальше – запретила вообще всю монетизацию производимого ими контента. И это серьезно навредит тем российским пользователям, кто зарабатывал на платформе и долгие годы трудился над созданием популярных каналов.
На фоне таких новостей выбор площадок для контент-мейкеров из РФ невелик – «ВКонтакте» или RuTube. Соцсеть уже отчиталась о рекордных показателях регистраций, а отечественный видеохостинг набирает обороты и становится популярнее с каждым днем.