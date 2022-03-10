Теперь блогеры и стримеры не смогут получать финансовую прибыль от мерча, спонсирования каналов, суперчата и стикеров.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Российские авторы популярных каналов видеосервиса-гиганта YouTube столкнулись с тем, что все без исключения инструменты монетизации для них стали недоступны.

реклама

Теперь блогеры и стримеры не смогут получать финансовую прибыль от мерча, спонсирования каналов, супер чата и стикеров. Отмечается, что для зрителей площадки пока что ничего не изменится.

Всего пару дней назад платформа YouTube уже заблокировала демонстрацию рекламы для пользователей из РФ в связи с «обстоятельствами чрезвычайной силы» и военным конфликтом.

То есть самый существенный вклад в заработок блогеров (от показа рекламы в своих роликах) уже был отключен. Но теперь администрация YouTube пошла еще дальше – запретила вообще всю монетизацию производимого ими контента. И это серьезно навредит тем российским пользователям, кто зарабатывал на платформе и долгие годы трудился над созданием популярных каналов.

На фоне таких новостей выбор площадок для контент-мейкеров из РФ невелик – «ВКонтакте» или RuTube. Соцсеть уже отчиталась о рекордных показателях регистраций, а отечественный видеохостинг набирает обороты и становится популярнее с каждым днем.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр



