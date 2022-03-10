Почти одновременно два неисполнительных директора британского подразделения корпорации Huawei объявили о том, что покидают свои посты в связи с нежеланием китайского IT-гиганта присоединяться к санкциям против РФ.
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Эндрю Кан и Кен Олис заявили, что сделали все и даже больше, чтобы склонить руководство китайской компании к санкционному давлению против РФ, но у них ничего не получилось и в связи с этим оба руководителя немедленно покидают свои посты.
Китайские функционеры из Huawei отметили «бесценные советы по руководству компанией» бывших сотрудников и пожелали больше никак не комментировать ситуацию.
Считается, что увольнение сразу двух ведущих управленцев Huawei в Соединенном Королевстве связано с многократно возросшим давлением на компанию со стороны США по теме санкций против России. Американцы опасаются, что Китай полностью заменит весь перечень электроники для России и уже сейчас активно лоббируют свою позицию среди руководителей китайских коммерческих предприятий.
Джина Раймондо, министр торговли США, заявила, что Китай ждут «разрушительные последствия», если его IT-компании продолжат наращивать своё присутствие в РФ.