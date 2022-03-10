Буквально вчера в российском сегменте сети стал циркулировать обновлённый вариант списка из 60 крупных зарубежных компаний, имуществу которых на территории РФ с высокой долей вероятности грозит национализация.
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Официально этот список составила «Общественная потребительская инициатива», которая выслала копии своего проекта о национализации во все госструктуры РФ.
Конечно же, в список попали те компании, которые объявили о прекращении деятельности на территории России. Некоторые из них даже на слухах о подобном списке поспешили изменить свою категоричную позицию по перспективам ведения бизнеса в РФ и заявили, что лишь «приостанавливаю работу из-за проблем с логистикой».
Дальше над уточнением списка начнут работу специалисты Минпромторга и Роспотребнадзора, а также представители силовых структур.
Любая зарубежная организация, заявившая об уходе из РФ, практически со 100% вероятностью попадет в список, ведь она фактически бросила клиентов из России, а это безнаказанно делать нельзя никому, считают активисты.
В списке уже есть такие бренды как Volkswagen, McDonald's, Toyota, Porsche, Apple, IKEA, IBM и многие другие.