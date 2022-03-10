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Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами - считают власти Тайваня
Китай переманивает у Тайваня ведущих специалистов. Это стало поводом для расследования.
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Еще год назад власти «полупроводникового» острова на государственном уровне ввели запрет на публикацию вакансий в технологическом секторе от компаний с китайским капиталом. Таким образом тайванцы пытались остановить утечку наиболее ценных инженеров со своих предприятий в материковую часть Китая, но такие меры, похоже, к улучшению ситуации не привели.

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Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами, считают власти Тайваня. Под этими «методами» подразумеваются бесконечные рейды в представительства китайских компаний представителей службы безопасности Тайваня, проведение обысков, выемка документов и компьютеров, тщательное отслеживание финансовых поток и кадровой политики. В общем «кошмарят» китайских партнеров серьезно.

За прошедший год было возбуждено более 30 уголовных дел с конкретными фигурантами (программистами, инженерами и разработчиками микроконтроллеров), в отношении которых власти Тайваня нашли доказательства сотрудничества с китайцами. Все эти дела переданы для вынесения приговора фигурантам, но такие меры вряд ли способны прекратить экспансию китайских компаний в мир высокотехнологичного полупроводникового производства.

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#китай #тайвань
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