Китай переманивает у Тайваня ведущих специалистов. Это стало поводом для расследования.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Еще год назад власти «полупроводникового» острова на государственном уровне ввели запрет на публикацию вакансий в технологическом секторе от компаний с китайским капиталом. Таким образом тайванцы пытались остановить утечку наиболее ценных инженеров со своих предприятий в материковую часть Китая, но такие меры, похоже, к улучшению ситуации не привели.

реклама

Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами, считают власти Тайваня. Под этими «методами» подразумеваются бесконечные рейды в представительства китайских компаний представителей службы безопасности Тайваня, проведение обысков, выемка документов и компьютеров, тщательное отслеживание финансовых поток и кадровой политики. В общем «кошмарят» китайских партнеров серьезно.

За прошедший год было возбуждено более 30 уголовных дел с конкретными фигурантами (программистами, инженерами и разработчиками микроконтроллеров), в отношении которых власти Тайваня нашли доказательства сотрудничества с китайцами. Все эти дела переданы для вынесения приговора фигурантам, но такие меры вряд ли способны прекратить экспансию китайских компаний в мир высокотехнологичного полупроводникового производства.

анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр