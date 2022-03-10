Русские блогеры на платформе VK будут получать 100% своего дохода от производимого ими контента без обязательной платы за инструменты монетизации.

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Как заявила генеральный директор социальной сети «Вконтакте» госпожа Краснова, на протяжении всего месяца, то есть до 10 апреля, русские блогеры на платформе VK будут получать 100% своего дохода от производимого ими контента без обязательной платы за инструменты монетизации.

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Таким образом решено поддержать отечественных контент-мейкеров, столкнувшихся с определенными трудностями монетизации на зарубежных платформах. По приблизительным подсчетам VK речь идет о сумме порядка 650 миллионов рублей – именно столько зарабатывают сейчас все блогеры площадки в месяц через сервисы «Партнерская программа», «VK Donut», монетизации просмотров клипов и другого контента.

За последние две недели количество новых регистраций «Вконтакте» увеличивается рекордными темпами, принятое решение позволит создать практически идеальные условия для переноса популярных каналов профессионального контента с зарубежных платформ в российский сегмент сети без существенной потери доходности для большинства блогеров и стримеров.

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