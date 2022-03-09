Пол Мартин утверждает, что основную часть этих денег поглотила компания Boeing, которая выступает главным подрядчиком государственного космического проекта.

Во всемирной паутине начались активные обсуждения недавнего выступления главного инспектора корпорации NASA мистера Пола Мартина на собрании Палате Представителей (подсекция Комитета по науке) на тему финансирования разработки, настройки и первого запуска нового космического корабля Orion и новой сверхтяжелой ракеты проекта SLS (Space Launch System).



Во время своего довольно продолжительного выступления, господин Мартин озвучил суммы, потраченные к нынешнему часу на разработку и подготовку указанных космических проектов.



Так, общие затраты на реализацию новой космической идеи превысили 4 миллиарда долларов! Из этих средств почти 2,2 миллиарда пришлись на разработку проекта и постройку ракеты SLS, еще 570 миллионов потрачено на создание и монтаж разнообразных наземных систем космодрома, космическая ракета Orion обошлась создателям «всего» в 1 миллиард американских долларов, а еще 350 миллионов потрачено на разработку специального сервисного модуля для корабля Orion.



Больше всего удивляет тот факт, что указанные суммы не учитывают в себе те несколько десятки миллиардов, что уже были потрачены: с 2005 года на проект космической ракеты и с 2011 года на проект SLS в целом.



Пол Мартин утверждает, что основную часть этих денег поглотила компания Boeing, которая выступает главным подрядчиком государственного космического проекта. При этом, как отмечает главный инспектор NASA, компания Boeing в рамках исполнения контракта отличается плохим планированием трат и низкокачественным техническим производством многих узлов и агрегатов космического комплекса.