Во всемирной паутине начались активные обсуждения недавнего выступления главного инспектора корпорации NASA мистера Пола Мартина на собрании Палате Представителей (подсекция Комитета по науке) на тему финансирования разработки, настройки и первого запуска нового космического корабля Orion и новой сверхтяжелой ракеты проекта SLS (Space Launch System).
Во время своего довольно продолжительного выступления, господин Мартин озвучил суммы, потраченные к нынешнему часу на разработку и подготовку указанных космических проектов.
Так, общие затраты на реализацию новой космической идеи превысили 4 миллиарда долларов! Из этих средств почти 2,2 миллиарда пришлись на разработку проекта и постройку ракеты SLS, еще 570 миллионов потрачено на создание и монтаж разнообразных наземных систем космодрома, космическая ракета Orion обошлась создателям «всего» в 1 миллиард американских долларов, а еще 350 миллионов потрачено на разработку специального сервисного модуля для корабля Orion.
Больше всего удивляет тот факт, что указанные суммы не учитывают в себе те несколько десятки миллиардов, что уже были потрачены: с 2005 года на проект космической ракеты и с 2011 года на проект SLS в целом.
Пол Мартин утверждает, что основную часть этих денег поглотила компания Boeing, которая выступает главным подрядчиком государственного космического проекта. При этом, как отмечает главный инспектор NASA, компания Boeing в рамках исполнения контракта отличается плохим планированием трат и низкокачественным техническим производством многих узлов и агрегатов космического комплекса.
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