Представители американской компании утверждают, что речь идет о тех счетах, которые «участвуют в незаконной деятельности». Кто решает, какая деятельность считается незаконной и в чем она выражается – никому не понятно.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Представители американской компании утверждают, что речь идет о тех счетах, которые «участвуют в незаконной деятельности». Кто решает, какая деятельность считается незаконной и в чем она выражается – никому не понятно. Дирекция биржи молчит, пользователи – в шоке.

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Примечательно, что генеральный директор CoinBase не далее как несколько дней назад заявлял, что никаких блокировок кошельков по принципу «русский-не русский» не будет ни в коем случае. В итоге почти 30 тысяч российских вкладчиков оказались наказаны.

Похоже, что блокировке подверглись все счета, так или иначе связанные с компаниями из России или с лицами, в отношении которых Америка ввела ограничения. Криптовалютная площадка не только закрыла все кошельки, но и сообщила данные их владельцев представителям правительства США.

Власти США считают, что россияне на фоне волатильности курсов валют решились использовать крипту как самый верный способ сохранить сбережений, но, по всей видимости, этого сделать не получилось на бирже CoinBase и на многих других.

Так, организации Upbit, Korbit и Bithumb уже ввели ограничения против всех российских кошельков криптовалют.