На втором месте находится Иран, на третьем – Сирия, а четвертое место занимает Северная Корея.

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Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные портала castellum.ai, Российская Федерация стала абсолютным мировым лидером по количеству введенных в её адрес финансовых и торговых ограничений. На втором месте находится Иран, на третьем – Сирия, а четвертое место занимает Северная Корея.

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Всё новые и новые западные компании выходят в СМИ с сообщениями о том, что прекращают свою деятельность в РФ. Все больше и больше финансовых ограничений накладывают «западные партнеры» на банковскую систему России, но пока что очевидно одно – эти ограничения вредят всем участникам рынка и европейцы, похоже, начинают постепенно понимать этот факт.

Цены на энергоносители в Европе бьют рекорды, на фоне постоянных сообщений о том, что вот так сразу Европа откажется от русской нефти и газа серьезные аналитики называют такой сценарий развития ситуации как минимум глупым.

Дорожает российская нефть, алюминий, титан, сырье и удобрения – то есть весь тот сектор товаров, которые с удовольствием закупали фермеры во Франции, автомобилестроители из Великобритании и еще сотни других торговых сетей по всему Евросоюзу.

Власти Венгрии и Болгарии уже значительно остыли в своей критике РФ, главы этих государств заявляют о том, что немедленно откажутся от общего еврокурса на санкции в отношении РФ, если под угрозой окажется энергобезопасность этих стран.

Серьезные финансовые мировые эксперты утверждают, что вред собственным экономикам стран Европы от санкций против России будет значительным и заметным для каждого европейца.

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