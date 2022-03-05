Основная изюминка изделия – сменные одноразовые блоки с безгильзовыми боеприпасами.

Новейшая разработка ученых из Балтийского технического университета «Военмех» является настоящим примером универсальности – сегодня это специализированный пистолет, а завтра – сигнальная ракета или огниво для разведения костра.

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Этот экземпляр современного оружия не только прошел целый ряд испытаний на прочность и надежность, но и уже запатентован. Такой «мульти-tool» способен существенно повысить шансы космонавтов на выживание в условиях приземления в труднодоступной отдаленной местности.

Основная изюминка изделия – сменные одноразовые блоки с безгильзовыми боеприпасами. В качестве «боевой начинки» могут выступать заряды поражающего и останавливающего действия, и сигнальные ракеты, а также световые и шумовые патроны и многое другое.

В планах разработчиков значится сертификация нового изделия для применения туристами, рыбаками, охотниками, экологами и геологами.

Новинка снабжена удобной системой смены прицелов, а электронная система контроля боекомплекта позволяет точно рассчитывать оставшиеся боеприпасы.