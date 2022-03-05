В числе известных клиентов провайдера Cogent значатся «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс», «Ростелеком» и социальная сеть «Вконтакте».

Известный среди мировых специалистов магистральный интернет провайдер Cogent без предупреждения 4 марта вечером начал процедуру по отключению операторов связи из РФ от своих сетей.

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Довольно неожиданно американцы прислали требование в течение месяца компаниям из РФ забрать всё российское серверное оборудование, которое пока что продолжает оставаться в стойках. В числе известных клиентов провайдера Cogent значатся «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс», «Ростелеком» и социальная сеть «Вконтакте».

Такие действия американской стороны способствуют еще большой локализации российского сегмента интернета от мирового цифрового пространства. Для простых жителей РФ подобные действия могут грозить сложностями с доступом к популярным зарубежным Интернет-ресурсам.

По всей видимости, проблемы с компанией Cogent были и раньше, ведь «МТС» разорвал коммерческое сотрудничество с американским провайдером еще в 2013 году, а компания «Tele2» и вовсе никогда не работала с этим провайдером.

Большинство магистральных провайдеров из России осуществляют предоставление доступа в международные сегменты интернета именно через компании, подобные Cogent, которые предоставляют собственные точки обмена траффиком с зарубежными операторами интернета.