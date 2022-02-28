Большинство стримеров всех направлений, блогеров и вебкам-моделей больше не получают денег за свой труд

Следом за объявлением очередных новых санкций против банковского сектора РФ многие создатели контента на зарубежных площадках из России столкнулись с невозможностью монетизировать свои каналы так, как это удавалось делать раньше.

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Подавляющее большинство стримеров всех направлений, блогеров и вебкам-моделей больше не получают денег за свой труд, ведь работа с банками и переводы в том числе теперь запрещены.

Стоить отметить, что решения об отказе от выплат на российские счета не всегда принимают официальные представители крупных ресурсов. Ведь зачастую стриминговые гиганты работают в плане монетизации контента с сервисами-посредниками, которые и берут на себя всю заботу о переводах между банками разных стран, а уж они, в свою очередь, вводят запреты и ограничения.

Забавно, что никто из пострадавших не был предупрежден заранее о грядущих проблемах и не смог подготовиться. Так, вебкам-модели сообщают, что при первой же попытке вывода средств сервисы-посредники не просто блокируют переводы, но и каким-то образом ограничивают учетные записи пользователей, снимают значки верификации со страниц моделей и портят рейтинг.

Никаких официальных комментариев от администрации большинства стриминговых платформ по этому поводу не появилось до сих пор.