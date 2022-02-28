Telegram-каналы все чаще становятся источником фейковых сообщений, связанных с украинскими событиями.

Вчера на официальном канале господина Дурова в Telegram появилось сообщение о том, что глава компании рассматривает возможность отключения целого ряда каналов на время кризиса между РФ и Украиной.

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Павел сообщил о том, что мессенджер и так работает с пиковыми нагрузками, что требует от его команды немалых усилий на обеспечение непрерывной и стабильной работы программы. Telegram-каналы довольно часто становятся источником фейковых сообщений, связанных с военными событиями.

Администрация Telegram не желает, чтобы мессенджер использовали для ухудшения ситуации и разжигания еще большего конфликта, поэтому принято решение о блокировке большинства каналов, пишущих на тему конфликта.

При этом Дуров призвал жителей РФ и Украины с большим скепсисом относиться к той информации, которую они получают в это непросто время и не верить всему тому, что публикуется.

Спустя всего час после подобного заявления, в адрес Павла Дурова поступило огромное количество обращений с просьбой не отключать порою единственный для многих простых людей источник информации. В связи с этим команда Дурова передумала и заявила, что из-за большого общественного резонанса все-таки не станет ограничивать работу Telegram.