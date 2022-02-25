Ранее о факте рождения детенышей судили лишь по тому, что они следовали за своими родителями в очередной цикл контроля ученых за особями.

Как утверждают исследователи из Абердинского университета, дроны могут существенно помочь ученым в наблюдении за беременными самками дельфинов-афалин и стать для них своего рода «летающими акушерами», позволяя контролировать беременность у большого числа особей.

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Суть процесса наблюдения состоит в постоянном измерении с помощью аппаратуры «дронов-акушеров» ширины тела самки дельфина и накоплении информации – так можно точно установить, беременна ли самка и если да, то когда произошло зачатие.

Примечательно, что раньше проследить беременность дельфинов в природе было довольно сложно – о факте рождения детенышей судили лишь по тому, что они следовали за своими родителями в очередной цикл контроля ученых за особями.

Более 30 лет наблюдений так и не смогли ответить на все вопросы исследователей, но с появлением «дронов-акушеров» ситуация существенно изменилась. Теперь можно определить не только количество успешных беременностей, но и понять, сколько детенышей умерло, так и не появившись на свет. В результате ученые получили огромное количество новых данных, которые лишь предстоит упорядочить и проанализировать.

Например, данные о неудачных беременностях могут выявить проблемы с питанием популяции дельфинов или свидетельствовать о том, что угроза дельфинам со стороны браконьеров в каком-то регионе контроля популяции чрезвычайно высока.

Сбор такого массива данных достаточно сложен, ведь китообразные очень мобильны, большую часть времени особи проводят под водой и операторам «дронов-акушеров» приходится прилагать немало усилий для поиска объектов для наблюдения.