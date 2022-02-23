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Компания Apple инвестировала миллиарды долларов в создание сервисов 5G
Визионеры компании полагают, что союз мобильного широкополосного доступа к интернету и мощного оборудования для работы с ним в носимых устройствах позволит предложить клиентам ранее недоступные сервисы.
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Визионеры компании полагают, что союз мобильного широкополосного доступа к интернету и мощного оборудования для работы с ним в носимых устройствах позволит предложить клиентам ранее недоступные сервисы. Ради этого компания Apple в последнее время совершила ряд агрессивных инвестиций в поддержку и развитие технологии 5G в экосистеме продуктов корпорации.

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По мере того, как мировые операторы наращивают мощности сетей 5G, увеличивается и скорость передачи данных для конечных пользователей. Так, собранная мировая статистика за последнее время показывает, что средняя скорость загрузки контента в сетях 5G увеличилась почти в два раза.

В Германии скорость загрузки данных возросла с 23 Мбит/сек до 50 Мбит/сек. В странах арабского региона, например, в Саудовской Аравии, этот показатель увеличился с  14 Мбит/сек до 32 Мбит/сек, а ведь именно саудиты больше всех в мире вкладываются в развитие умных эффективных городов и в строительство сетей широкополосного доступа в интернет. Особенно показателен в этом смысле пример Южной Кореи – там скорость загрузки в среднем составляет 130 Мбит/сек!

Все это свидетельствует о том, что развитие услуг 5G идет в верном направлении, все больше людей предпочитают работать удаленно с комфортной скоростью доступа, чем ежедневно ходить в офис. Да, развитие сетей 5G идет более медленными темпами, чем планировалось, но потенциал у данной услуги огромен и Apple не жалеет денег и сил на то, чтобы стать флагманом нового направления развития цифровой индустрии.

Другая не менее интересная сфера реализации потенциала 5G – это игровые сервисы. В той же Южной Корее большинство геймеров уже играет удаленно, практически без загрузки локального контента, ведь скорость доступа покрывает буквально все топовые игры сегодняшнего времени. Одновременно происходит отказ от видеокарт – зачем иметь «лишнее» локальное оборудование на стороне пользователя, когда можно получать максимально высокие параметры быстродействия удаленно по одному клику?

Вслед за геймерами к технологиям 5G проявляют интерес биржевые трейдеры, для которых скорость реакции алгоритмов торговли порой стоит сотен миллионов долларов, все больше банковских гигантов по всему миру в срочном порядке подключаются к сетям 5G и получают реальную финансовую выгоду уже сейчас.

Отдельного упоминания заслуживает прогрессивная идея создания метавселенных, которые будут невозможны без стабильного скоростного доступа. Обеспечить его смогут только сети 5G, другой альтернативы просто нет. Метавселенные позволят реализовать массу новых идей. Например, водители будут получать информацию о движении в дополненной реальности в режиме реального времени, городской транспорт будет функционировать эффективнее, появятся умные дороги без пробок и вообще города станут гораздо более совершенными и технологичными. Все, о чем говорили фантасты, может быть рано или поздно реализовано, главное создать для этого прочную основу – это как раз и есть развитие сетей 5G по всем направлениям.

Отдельно решается вопрос о перегрузке сетей 5G – внедряются алгоритмы программно-определяемых сетей, нарезки трафика, виртуальных сетевых алгоритмов и т.п. Это позволяет уменьшить нагрузку на сеть и удерживать пиковые показатели по пропускной способности долгое время для каждого из абонентов.

Сети 5G откроют новые рынки сбыта, и корпорация Apple желает заработать на этом как можно больше – из самых перспективных направлений разработок можно выделить различные варианты использования интернета вещей, сервисы дополненной виртуальной реальности, многопользовательские режимы игр и работы, промышленную автоматизацию.

Еще в 2019 году, на первых стадиях развития 5G, буквально ленивый не критиковал Apple за то, что компания «явно опоздала» с внедрением поддержки 5G сетей в своих устройствах. Да, отчасти это так, но такая задержка была связана с внешними факторами – коммерческими спорами с компаниями Qualcomm и Intel.

Результаты этого решения сейчас таковы – IPhone 12 стал самым продаваемым устройством с поддержкой 5G в мире! И это несмотря на продолжающуюся пандемию. Операторы связи Европы и Америки существенно поддержали Apple в её желании заполучить как можно больше клиентов, которые нуждаются в сетях 5G. С каждым новым устройством экосистемы Apple поддержка сетей 5G будет лишь увеличиваться.

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Да, в этом вопросе у Apple немало конкурентов – экономическую выгоду видят и в Samsung, и в Xiaomi и в других крупных компаниях. Выиграет тот, кто сможет представить максимально удобные и полезные сервисы, которые мгновенно завоюют любовь миллиардов пользователей по всему миру.

#apple #5 g
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