Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Dante1980
c 29 мая по 31 мая 2024 забанено более 500 000 аккаунтов Steam
Блокировкам подверглись "фермеры" Steam.

Вторая волна банов аккаунтов в Steam. Более 500 000 аккаунтов за 3 последних дня. Грядут глобальные изменения на рынке видеоигр. Дядюшка Габен больше не любит геймеров и готов содрать с них три шкуры. Своя денежка ближе к телу.

Предисловие

реклама

Буквально вчера освещал тему с массовыми блокировками за смену IP-адреса и манипуляции с регионами, как пришли очередные "новшества". Добрый Дядюшка Габен с вами шутить не будет. Игры - это хорошо, но денежка всегда ближе к телу. 26 мая 2024 года вышло большое обновление для Counter-Strike 2, а с ним и глобальные изменения на торговой площадке. Трейдеры в панике и собираются выходить из бизнеса.

Популярность Steam. Многие думают, что магазинчик Гейба Ньюэлла - это отличное место для игр, что помогает встречаться геймерам и издателям, но это не так. Основная популярность - это теневой бизнес. Сотни и тысячи человек зарабатывают на котировках и колебании курсов. Эти же люди спонсируют блогеров и вбухивают сотни миллионов в рекламу и продвижение своих услуг. Рулетки, кейсы, лутбоксы, контракты - бизнес, что приносит деньги. Много денег. Вокруг "торговой площадки" давно сформировалось крепкое комьюнити. Сайты, скрипты, боты, продвижение и SEO - сотни и тысячи специалистов. В обществе не принято говорить о мошеннических схемах и прочем. Для понимания всей картины, приведу оценку игры в metacritic и официальном магазине. Кто-то может сказать, мол рейтинг в ларечке со времен Counter-Strike: Global Offensive и будет отчасти прав, но это не сильно меняет ситуацию. Разница user score огромная и выходит за рамки "погрешности". Это прямое влияние бот-ферм и людей, что зарабатывают на игре. Стандартно оценку оставляет 5% обычных пользователей. Правильные фермеры  оставляют до 90% оценок. Эта уловка отлично популяризирует игру и увеличивает их прибыль.


Гейб Ньюэлл спаситель индустрии. В сообществе геймеров принято восхвалять деятельность добрика из Valve. Все плохие, только он хороший. Sony не выпускает каждый квартал блокбастеры? Скатилась! Ubisoft выпускает аванпосты и джаггернаутов? Скатилась! Electronic Arts и Activision доят ежегодный конвейер? Скатились! А вы помните платную броню в Skyrim ? Правда жизни такова, что у всего есть начало. Именно Габен популяризировал лутбоксы и "сюрприз-механику". Именно Габен ввел платные "скинчики". Именно Габен начал делить игры на части и продавать их по отдельности. Все зло, что встречается в современных играх, появилось благодаря Steam и Гейба Ньюэлла.

Массовые блокировки аккаунтов Steam

За три дня было заблокировано более 500 000 аккаунтов. Интересная особенность распространения информации. Многие средства массовой информации не могут ссылаться на сайты с сомнительной репутацией. Они не могут упоминать источники, связанные с серым или черным бизнесом и криминалом. Из-за чего, многие события не освещаются вовсе. А между тем, с 24 февраля 2022 года, многие жители России и Беларуси вынуждены обращаться к сомнительным дельцам и подвергать свои финансы и цифровое имущество новым рискам. Так как ссылки на первоисточник не одобряется в белом интернете, вам остается верить мне на слово. Могу предложить отчеты по заработку в интернете, что кричат о данной проблеме. Так как тема закрытая, то информации мало в открытом доступе:


Еще один канал по заработку в Steam с большим объемом информации. Много болтовни, но народу требуются пруфы и подтверждение слов.


Многие могут подумать, что их это не касается. Фермеры отдельно, геймеры отдельно. Вот только эти фермеры - основной источник поступления игр в российский регион. Они выводят свои средства за счет покупки игр обычным пользователям. Примерно 20% всего рынка Steam в России сейчас опирается на подобных людей. Без них, вырастут комиссии у посредников, а с ними ценник для конечного пользователя.

#steam #counter-strike 2 #васютин #гейб ньюэлл #бан аккаунтов steam #блокировки аккаунтов steam
+
Написать комментарий (0)
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
80
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
48
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
7
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
1
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
19
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
9
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
+
НАСА подтверждает готовность к долгожданной миссии с экипажем
1
Финальный вариант PlayStation 5 Pro был готов ещё в прошлом году
+
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
4

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
28
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
28
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
63
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
21
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
34
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
3
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
+

Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
07:55
"Некоторые считают это справедливым шагом в сторону создателей контента," клопов и блох подселите к таким некоторым, пусть поймут что паразиты всего лишь хотят кушать. Действительно достойны благодарн...
YouTube ужесточил меры против использования блокировщиков рекламы
Vorvort
07:52
Без лучей 4070 Ти Супер вполне справляется и с 1440р, и с большинством игр в 2160р.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Vorvort
07:50
Asus dual самое неудачное исполнение в плане охлаждения. Выбирай другую модель.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Шнур
07:50
Опять фэйк. Есть один кадр а нет видео, лапшу на уши вешайте трактористам и дояркам
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
Vorvort
07:48
В проф карту скорей всего двучипы пойдут, по аналогии с GB200. Но геймерам от этого не легче.
Последние данные указывают на то, что RTX 5090 получит 28Gb памяти GDDR7 и 448-битную шину
Шнур
07:47
Меня даже не удивило что надо было столько времени чтоб выявить что была нештатная ситуация но то что в правительстве решают как это предотвратить это называется "добро пожаловать в ссср 30-х". Берите...
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen собрали свыше $700 миллионов, но не спешат называть дату релиза
Иван Кузнецов
07:42
Там ещё встроенная система оповещения, сообщающая на чистейшем украинском: "Тобi пиz дэць!"...:)
Французский армейский шлем TAP F3+ сможет обнаруживать источник стрельбы и беспилотники
Такой то
07:39
с бендеровцами как в ВОВ
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Иван Кузнецов
07:38
Мля, кто это переводил? Куча откровенного бреда))
NASA активизировало работу над плазменным двигателем для разгона космических аппаратов
Роман Цыганов
07:30
Конечно я очень удивлён, что большинство сайтов говорят, что Широтно-Импульстная Модуляция вредна для глаз.Это неправда! Для наших глаз безопасная частота мерцания - 45 Гц, а частота ШИМ в AMOLED дисп...
Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем