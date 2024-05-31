Блокировкам подверглись "фермеры" Steam.

Вторая волна банов аккаунтов в Steam. Более 500 000 аккаунтов за 3 последних дня. Грядут глобальные изменения на рынке видеоигр. Дядюшка Габен больше не любит геймеров и готов содрать с них три шкуры. Своя денежка ближе к телу.

Предисловие

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Буквально вчера освещал тему с массовыми блокировками за смену IP-адреса и манипуляции с регионами, как пришли очередные "новшества". Добрый Дядюшка Габен с вами шутить не будет. Игры - это хорошо, но денежка всегда ближе к телу. 26 мая 2024 года вышло большое обновление для Counter-Strike 2, а с ним и глобальные изменения на торговой площадке. Трейдеры в панике и собираются выходить из бизнеса.

Популярность Steam. Многие думают, что магазинчик Гейба Ньюэлла - это отличное место для игр, что помогает встречаться геймерам и издателям, но это не так. Основная популярность - это теневой бизнес. Сотни и тысячи человек зарабатывают на котировках и колебании курсов. Эти же люди спонсируют блогеров и вбухивают сотни миллионов в рекламу и продвижение своих услуг. Рулетки, кейсы, лутбоксы, контракты - бизнес, что приносит деньги. Много денег. Вокруг "торговой площадки" давно сформировалось крепкое комьюнити. Сайты, скрипты, боты, продвижение и SEO - сотни и тысячи специалистов. В обществе не принято говорить о мошеннических схемах и прочем. Для понимания всей картины, приведу оценку игры в metacritic и официальном магазине. Кто-то может сказать, мол рейтинг в ларечке со времен Counter-Strike: Global Offensive и будет отчасти прав, но это не сильно меняет ситуацию. Разница user score огромная и выходит за рамки "погрешности". Это прямое влияние бот-ферм и людей, что зарабатывают на игре. Стандартно оценку оставляет 5% обычных пользователей. Правильные фермеры оставляют до 90% оценок. Эта уловка отлично популяризирует игру и увеличивает их прибыль.





Гейб Ньюэлл спаситель индустрии. В сообществе геймеров принято восхвалять деятельность добрика из Valve. Все плохие, только он хороший. Sony не выпускает каждый квартал блокбастеры? Скатилась! Ubisoft выпускает аванпосты и джаггернаутов? Скатилась! Electronic Arts и Activision доят ежегодный конвейер? Скатились! А вы помните платную броню в Skyrim ? Правда жизни такова, что у всего есть начало. Именно Габен популяризировал лутбоксы и "сюрприз-механику". Именно Габен ввел платные "скинчики". Именно Габен начал делить игры на части и продавать их по отдельности. Все зло, что встречается в современных играх, появилось благодаря Steam и Гейба Ньюэлла.

Массовые блокировки аккаунтов Steam

За три дня было заблокировано более 500 000 аккаунтов. Интересная особенность распространения информации. Многие средства массовой информации не могут ссылаться на сайты с сомнительной репутацией. Они не могут упоминать источники, связанные с серым или черным бизнесом и криминалом. Из-за чего, многие события не освещаются вовсе. А между тем, с 24 февраля 2022 года, многие жители России и Беларуси вынуждены обращаться к сомнительным дельцам и подвергать свои финансы и цифровое имущество новым рискам. Так как ссылки на первоисточник не одобряется в белом интернете, вам остается верить мне на слово. Могу предложить отчеты по заработку в интернете, что кричат о данной проблеме. Так как тема закрытая, то информации мало в открытом доступе:





Еще один канал по заработку в Steam с большим объемом информации. Много болтовни, но народу требуются пруфы и подтверждение слов.





Многие могут подумать, что их это не касается. Фермеры отдельно, геймеры отдельно. Вот только эти фермеры - основной источник поступления игр в российский регион. Они выводят свои средства за счет покупки игр обычным пользователям. Примерно 20% всего рынка Steam в России сейчас опирается на подобных людей. Без них, вырастут комиссии у посредников, а с ними ценник для конечного пользователя.