Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву "помощь" товарами военного назначения

Стало известно, что Нидерланды заказали для Украины девять новейших 155-мм самоходных гаубиц DITA. Об этом со ссылкой на голландское военное ведомство сообщил профильный ресурс Defense Post. Как говорится в публикации, два чешских оборонных подрядчика поставят Киеву эти артиллерийские системы. Детали заказа не раскрываются.

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В министерстве обороны Нидерландов заявили, что гаубица DITA – эта современная огневая система, способная поражать цели на дистанции несколько десятков километров. И Украина испытывает острую потребность в такого рода оружии.

Defense Post отмечает, что эта новейшая артиллерийская система производства чешской компании Excalibur была впервые продемонстрирована ещё в 2021 году, но с тех пор на неё не было ни одного иностранного заказа.

DITA является глубокой модернизацией старой колёсной 152-мм чехословацкой гаубицы DANA [выпускается с 1980 года, прим.]. По сравнению с предшественницей новая установка имеет вдвое большую дальность стрельбы, которая составляет 39 километров. Кроме того, отмечено, что из-за высокого уровня автоматизации боевой расчёт новой САУ состоит всего из двух человек.

Установка имеет неуправляемый боевой модуль с автоматической перезарядкой. Башня оснащена системой управления огнём, которая позволяет выбирать тип боеприпасов после получения данных с разведывательного дрона. Возимый боекомплект установки – 40 выстрелов. Время приведения в боевое положение – 45 секунд. Начальная скорострельность САУ DITA – шесть выстрелов в минуту.

В ходе ведения интенсивной стрельбы скорострельность снижается до пяти выстрелов в минуту. Артиллерийская установка смонтирована на грузовом шасси Tatra с колёсной формулой 8×8. Скорость перемещения новой гаубицы по дорогам с твёрдым покрытием – 90 км/ч. Дальность хода [вероятно, по запасам топлива] составляет 600 километров.

Информация Defense Post является ещё одним доказательством того, что коллективный Запад продолжает использовать Украину в качестве полигона для испытания новейших видов вооружения. Во-первых, указано, что до последнего момента ни одна страна мира не заказывала 155-мм САУ DITA. Во-вторых, в интересах Киева заказано всего лишь девять таких установок.

Если считать по "усреднённому" штатному расписанию, то это всего лишь полторы артиллерийских батареи. В любом случае, такое мизерное количество гаубиц, "подаренных" Киеву Нидерландами, не внесёт перелом в закономерный ход событий.