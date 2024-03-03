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Eurasian Times: Французские истребители "перехватили" российские Су-30СМ в небе над Балтикой
Франция во главе с её действующим президентом Эммануэлем Макроном взялась за явно провокационную политику в отношении России

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В конце февраля французский лидер не исключил, что страны коллективного Запада могут отправить на Украину свой сухопутный воинский контингент для того, чтобы не допустить победы российской армии. И буквально через небольшой временной интервал французские боевые самолёты "перехватили" российские истребители Су-30СМ в воздушном пространстве над Балтийским морем. Информацию об этом растиражировали мировые средства массовой информации. 

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В частности индийско-канадское издание Eurasian Times сообщило о том, что случай так называемого перехвата произошёл 29 февраля. И он ознаменовал напряжённый момент и в без того непростых отношениях между Россией и НАТО. По данным издания, командование ВВС Североатлантического альянса разместило в одной запрещённой в России социальной сети соответствующий видеоролик. 

Два французских истребителя Mirage 2000-5, входящие в состав миссии воздушной полиции альянса вылетели на перехват российских Су-30СМ, когда те находились в воздушном пространстве над нейтральными водами. Как заявлено, таким образом была продемонстрирована "приверженность НАТО к защите воздушного пространства всех своих стран участниц".

После попытки перехвата российских Су-30СМ французские истребители были переориентированы на новую задачу, которой стал российский же военно-транспортный самолёт Ан-72, летевший "к северу" от Польши. Как сообщили в Генеральном штабе Франции, российские Су-30М (дословно по тексту̴, прим.) были якобы "перехвачены" у берегов Латвии, в то время как военно-транспортный Ан-72 находился у берегов Литвы.

Eurasian Times отмечает, что "воздушное противостояние" произошло именно в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступил с резкой критикой в адрес Запада в своём послании Федеральному собранию.

Любопытно, что индийско-канадские аналитики в своём материале заявляют о том, что французы якобы перехватили российские истребители Су-30М, хотя на представленных кадрах видно, что это были многофункциональные сверхманёвренные истребители Су-30СМ. Да и перехватом манёвры французских лётчиков назвать нельзя даже с большой натяжкой.

Обычное сопровождение и не более. Что касается действий Франции и заявлений некоторых её деятелей, то, вероятно, в Париже затаили глубокую обиду на Россию за провалы в политике Пятой республики на африканском континенте, поэтому и пытаются что-то демонстрировать. 

#новости #россия #оружие #нато #индия #франция #самолеты #вооружение #су-30 #су-30см
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