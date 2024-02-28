Кабинет министров, во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, принял решение о запрете экспорта бензина с 1 марта 2024 года.

В кабмине планируют увеличить нормы продаж дизеля на бирже приблизительно до 16%. В то же время в правительстве отмечают, что введенные меры не коснутся тех стран, с которыми были заключены длительные контракты на поставку топлива. Оно будет поступать в том же объеме, о котором было условлено ранее. Речь идет о Южной Осетии, Абхазии, Узбекистане, Монголии и стран ЕАЭС.

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Отметим, что с предложением ограничить экспорт бензина к Мишустину обращался Александр Новак, вице-премьер. В своем обращении он отметил, что весна-лето – это период повышенного спроса на бензин. И чтобы не создавать ажиотаж, который может повлечь за собой повышение цен на топливо, следует переориентироваться на отечественных граждан. Ни для кого не секрет, что с приходом весны начинаются полевые работы, запускаются плановые ремонты на НПЗ, россияне начинают чаще и больше выезжать за город и в другие области.

Новак добавил, что увеличение нормативов торгов на бирже позволит увеличить прибыль, за счет этого можно будет не переживать о недостаче из-за запрета экспорта. Вице-премьер отметил, что в правительстве думают о россиянах прежде всего, а не о деньгах и делают все возможное, чтобы нивелировать ажиотажный спрос на бензин.

По словам представителя власти, на сегодня доля топлива, которое реализуется на бирже, находится на максимально высоком уровне. Дальнейшее повышение нормативов (на шестую часть) приведет к тому, что начнется перелив объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги. Такая ситуация не скажется на увеличении предложения на рынке, но и не повлияет на объем экспорта. А вот продажи на биржевых торгах повысятся на 3,5%, с нынешних 12,5% до 16%, как заявляли ранее.