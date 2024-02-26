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В Лондоне обнаружили два самых первых в мире настольных компьютера Q1
На днях сотрудники лондонского университета Кингстона, пересматривая старые архивы, нашли кое-что интересное

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Речь идет о двух самых редких компьютерах, модели Q1, которая была выпущена больше 50 лет назад. Во всем мире существовало всего три экземпляра, причем до этого года все знали только об одном, а два других были утеряны. Во всяком случае, так считали до сегодняшнего дня.

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Эта находка – это удивительное и радостное событие, которое нельзя обойти стороной. И кто бы мог подумать о том, что уникальные компьютеры найдутся среди кучи хлама, в которую уже давным-давно никто не заглядывал. А ведь была вероятность, что эти коробки без просмотра могли просто выбросить. Модель Q1 – это первый настольный компьютер, имеющий тот внешний вид, к которому мы привыкли. 

В 1970-х годах существовали настольные ПК, но не такие. Q1 уникальный тем, что имеет интегрированный однокристальный микропроцессор. Предыдущие модели были громоздкими и достаточно сложными. Ценность компьютера еще в том, что модели Q1, произведенные в США, очень редко экспортировались. Поэтому найти продукт в Лондоне еще более ценно.

Q1 был разработан еще до 1970 года, но выпустили его только в 1972 году. Модель оснастили процессором Intel 8008 и 16 килобайтами памяти. Конечно, сегодня такие показатели кажутся смешными, а тогда это было настоящим достижением. Справедливо отметить, что в наше время подобные характеристики вполне умещаются внутрь автомобильного брелока. Кроме этого, компьютер имел встроенный экран и клавиатуру. Удивительно то, что уже в то время ПК был в состоянии взаимодействовать с похожими компьютерами, а также с принтерами. 

Находки были доставлены на выставку технологий в Кингстонский университет, что находится в Суррее. Следующий пункт назначения, найденного ПК – это специальный компьютерный аукцион. В какую сумму коллекционеры оценят Q1, пока что сказать сложно, но за такой компьютер точно удастся выручить хорошие деньги, уверены сотрудники университета. На сегодняшний день подобных редких моделей уже практически не осталось, поэтому этот факт дополнительно скажется на оценке такого уникального продукта.

#технологии #наука и изобретения #наука #компьютер #наука и техника #персональные компьютеры
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