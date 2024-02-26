В Роскомнадзоре решили еще сильнее ужесточить меры по использованию VPN

В Роскомнадзоре решили еще сильнее ужесточить меры по использованию VPN, поэтому приняли решение штрафовать граждан, которые распространяют информацию о сервисах, направленных на шифровку данных о местонахождении человека. Новые правила вступают в силу уже через несколько дней – с 1 марта текущего года.

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В ведомстве отмечают, что такая мера направлена на то, чтобы повысить безопасность россиян, пользующихся интернетом. VPN нельзя назвать защищенным соединением, поэтому оно может способствовать утечки персональных данных тех, кто пользуется сервисом. Так, Екатерина Мизулина (руководитель Лиги безопасности интернета) подчеркнула необходимость принятых мер, потому как через VPN нечасто, но происходит утечка данных, а также передача их третьим лицам. А это в свою очередь негативно сказывается на самих пользователях.

Напомним, что VPN представляет собой технологию, позволяющую создавать безопасное соединение в Сети интернет, зашифровывая данные пользователя, а также скрывая его географическое местоположение. Так, например, человек может сидеть у себя дома в каком-нибудь регионе России, но подключаться к Сети через Сингапур, Китай или любое другое государство. Такое удобное решение, как VPN позволяет обходить ограничения, связанные с запретом использования некоторых сайтов с IP конкретных регионов. Кроме этого VPN также надежно защищает информацию от посторонних.

Начиная с 1 марта, любой гражданин, который будет распространять информацию о VPN-сервисах, а также будет с помощью таковых обходить интернет-блокировки, должен быть готов к штрафу в размере до 4 млн рублей. Отметим, что на сегодняшний день VPN запрещены в Беларуси, Омане, Северной Корее, Китае, Иране, Индии, Египте, а также в Уганде. Граждане других государств имеют свободный доступ к сервисам.