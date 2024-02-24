rSim – сим-карты нового поколения дают возможность имея всего одну карту, пользоваться услугами сразу двух мобильных операторов.

Такую новинку презентовал шведский оператор Tele2 совместно с компанией Deutsche Telekom. Так, для использования двух номеров не нужно покупать сим-карты разных операторов (или одного). Нет необходимости и в двух слотах для симки, достаточного одного слота и одного чипа.

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Специалисты отмечают, что rSIM (Resilient SIM) является первой в мире интеллектуальной и устойчивой SIM-картой. Во-первых, она самостоятельно следит за подключением, во-вторых, не зависит от устройства, на которое установлена.

Это возможно за счет использования rSIM новой запатентованной технологии, позволяющей проверять собственное подключение к сети и автоматически переключаться с провайдера на провайдер во время необходимости и при появлении сбоев в работе. В пресс-релизе сайта, посвященного карте, указано, что такая интеллектуальная SIM-карта в разы улучшит мобильный интернет и сетевое подключение для устройств IoT.

Разработчики объяснили, что одна симка будет «привязана» к двум номерам, причем это могут быть разные мобильные операторы. Преимущество заключается в том, что инновация коснется не только модных смартфонов последнего поколения, но и кнопочных моделей. Специалисты отмечают, что новые технологии позволили вне зависимости от модели и марки телефона заложить все функции непосредственно в rSIM.

В памяти карты хранятся независимые модули двух разных операторов связи. Однако есть основной, который работает постоянно, а есть и дополнительный. Переключение на него происходит, когда наблюдаются сбои в первом. Это очень удобно для активных пользователей интернета, а также для тех, кому необходимо постоянное подключение к сети. Разработчики заявляют, что rSIM будет активно применяться в промышленной автоматизации и системах умного города.

Специалисты отмечают, что они не собираются останавливаться на достигнутом. В дальнейшем планируется усовершенствовать систему до состояния, когда пользователи смогут самостоятельно переключаться между двумя операторами сети, выбирая тот, который им необходим. В то же время мониторинг будет постоянно вестись rSIM-картой. Смогут ли пользователи других стран в ближайшее время также надеяться на такие карты, пока неизвестно, хотя прогресс невозможно остановить в рамках одного государства.