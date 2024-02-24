В связи с СВО, начавшимся в Украине в 2022 году, немецкая промышленность, которая ранее обслуживала большой поток зарубежных клиентов, не могла уже этого делать.

Особенно дело касалось двигателей класса MTU. И если ряд иностранных компаний переориенти́ровались и нашли других поставщиков, а также пытались покрыть дефицит своими силами, то Индии это сделать не удалось.

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Основные танки этой страны Arjun оснащались двигателями MTU MB838 KA-501. Но запасы к ним, среди которых был ряд запчастей и силовых агрегатов, быстро закончились. Чтобы исправить ситуацию, было принято решение привлечь специальное агентство DRDO – это по типу отечественного «Ростеха».

Таким образом была создана индийская силовая установка DRDO Datran 1500, которая может быть в скором времени использована на основных боевых танках Индии. Конечно, это прекрасная новость, но только радоваться сильно не стоит. Подобное связано с тем, что переход на новые стандарты и на новую установку займет ни один год. Специалисты отмечают, что модернизация военной техники это всегда долгий и непростой процесс.

По данным издания IDRW, мощность двигателя новой модели превосходит немецкий на 100 лошадиных сил. И это прекрасный показатель для отечественного рынка. Справедливо отметить, что процесс интеграции сопряжен с рядом сложностей. Основная заключается в разнице размеров.

Так, предыдущий двигатель MTUимел небольшие габариты и угловую компоновку, чего не скажешь об индийских. А это значит, что необходимо провести изменения в моторном отсеке танка. На это понадобится несколько лет. Не стоит забывать и о предстоящих испытаниях.

Второй непростой этап, который предстоит пройти – поэтапная интеграция. Первые испытания, прошедшие в 2023 году, показали необходимость доработки двигателя. Когда это произойдет, установка будет установлена на прототип танка Arjun, а уже после и на саму модель. После того, как модель Datran 1500 покажет свою безупречную работу, производители планируют заменить российские двигатели танков Т-90 на индийские модели. Планируется, что переход случится в 2027-2028 годах.

Эксперты отмечают, что Индия, которая является партнером РФ, могла бы обсудить тему производства и поставок двигателей с ними. Но никаких заявлений или предложений с индийской стороны не поступало. А сейчас уже говорить об этом нет смысла, поскольку Индия в оборонной промышленности активно развивается самостоятельно.