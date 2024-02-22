Повод для беспокойства есть у тех людей, кто держал в КИВИ Банке суммарно больше 1,4 миллиона рублей, а также у владельцев Qiwi-кошельков.

21 февраля в сети появилась информация о том, что Центробанк РФ отозвал у АО «КИВИ банк» лицензию, что сказалось на работе целой группы, включая одноименный кошелек и платежные терминалы.

После этого сразу же обвалились котировки на Московской бирже, а подразделения в разных городах России, включая в Москву, начали закрываться. И если в течение 1,5 часов после заявления пользователи еще могли вывести деньги с электронных кошельков или снять с карты, то по истечении этого времена все операции стали невозможны.

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Проблемы начались и у ряда российский банков с оплатой услуг, поскольку платежи принимались через сервисы QIWI-банка. Основная причина отзыва лицензии заключалась в регулярных нарушениях банка – открытии кошельков без ведома людей, финансовые операции между теневым бизнесом и физическими лицами, а также юридическими. Кроме этого, в QIWI постоянно искали способы, как обойти санкционные ограничения.

На сегодняшний день клиентами группы «КИВИ банк» являются свыше 25 млн россиян. Некоторые из них являются держателями карт, другие же (15 млн) – держателями электронных кошельков. Экономисты и финансисты, комментирующие сложившуюся ситуацию, отмечают, что клиенты банка, имеющие открытые счета или карты, могут не переживать по поводу своих вкладов. Банк участвовал в системе страхования вкладов, поэтому все клиенты получат 100% возврат, но не более 1,4 млн рублей с учетом насчитанных по вкладам процентов. Выплаты пользователям начнутся до 6 марта.

С держателями электронных кошельков ситуация сложнее. В агентстве по страхованию вкладов заявили, что кошельки QIWI не были застрахованы, несмотря на то, что многие граждане получали на них заработную плату и другие выплаты. Несмотря на это, клиентам рекомендуют подать обращение в АСВ, указать номер электронного кошелька, а также паспортные данные.

Очень важно сообщить и другие данные: информацию о переводах, чеки, данные об открытии кошелька. Деньги могут быть возвращены, но только в том случае, если у кредитной организации их хватит. В то же время в ЦБ заявляют, что «денежная подушка» компании КИВИ на конец 2023 года составляла свыше 29 млрд рублей. Однако стоит понимать, что они не могут быть возвращены, поскольку для этого необходимо прохождение ряда процедур таких, как банкротство или принудительная ликвидация. А на это зачастую уходят годы.

Независимые адвокаты отмечают, что надежда на возврат денег с электронных кошельков на самом деле есть, но, как показывает практика, без помощи юридических лиц самостоятельно добиться чего-либо вряд ли получится. А если на кошельке «застряла» небольшая сумма – до 10-15 тыс. рублей, обращаться к адвокату тоже нет смысла, поскольку его услуги выльются примерно во столько же.