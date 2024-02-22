Разговоры о размещении тактического ядерного оружия США на территориях своих союзников, начали появляться еще летом прошлого года.

После передачи Москвой Минску ракетного комплекса Искандер, который может быть носителем вышеуказанного типа оружия, разместить у себя подобное пожелали многие страны, входящие в Альянс НАТО. Первым государством была Польша. Во-первых, она граничит и с РФ, и с Беларусью. Во-вторых, сейчас идет СВО, а Польша очень тесно сотрудничает с Украиной, если конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован, то именно Польша первой окажется под ударом.

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Поэтому в правительстве этой страны хотят перестраховаться. Но, несмотря на разговоры, до февраля этого года никаких подвижек в передаче Польше ядерного оружия не было. Но только до середины этого месяца. На днях некоторые чешские военные в открытую заговорили о том, что штаты все-таки перекинут своему союзнику ракеты с ядерными боеголовками – переговоры между Вашингтоном и Варшавой уже начались. И если раньше это были лишь разговоры, то сейчас дела обстоят иначе. Предпосылки к этому есть, причем весьма весомые. Стоит вспомнить о том, что США выполнили свое обещание перед Великобританией, чье ядерное оружие уже наготове.

И хоть некоторые и заявляют о том, что России это никак не касается и все подобные разговоры стоит пресечь, эксперты так не считают. И на то есть несколько причин. Во-первых, в 1991 году, после распада СССР, многие страны поручились за Украину, став ее гарантом, после отказа государства от ядерного оружия в пользу России. Во-вторых, именно именно Польше невыгодно затягивание этой ситуации, а также ее дальнейшее распространение.

Поэтому, учитывая тот момент, что Москва «поделилась» оружием с дружеской для нее страной, почему это же не может сделать и Варшава... В том-то и дело, что может, и как полноправный член НАТО, Польша имеет право распоряжаться ракетами с ядерным зарядом точно так же, как и США – на свое усмотрение. Поэтому за развитием ситуации следует тщательно следить и держать это на контроле – считает эксперт. В то же время он заявляет, что развязывать ядерную войну никто не намерен, поскольку все понимают, чем это все чревато для всего мира. Это оружие, скорее, является неким сдерживанием, нежели чем-либо еще.