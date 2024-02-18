Некогда влиятельная на экономическом рынке Япония теряет свои позиции

Некогда влиятельная на экономическом рынке Япония теряет свои позиции. И если ранее она занимала почетное 3-е место в мировом рейтинге, то сейчас оно по праву принадлежит Германии, сместившей Токио. Это не только неприятное событие, это крах, считают мировые аналитики.

В то же время Китаю удалось обогнать своего конкурента. Аналитики считают, что такая ситуация связана с многолетним кризисом и не совсем «правильной политикой» японских лидеров, которые никак не могут поменять старую модель и запустить все с нуля.

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Кроме этого, стоит вспомнить постоянные финансовые скандалы, охватившие партию правящего Кисиды. Сейчас в стране активно растет инфляция, в то время, как заработная плата падает. В Китае ситуация противоположная.

Эксперты заявляют, что Пекину удалось обогнать своего основного конкурента главным образом за счет большого экспорта автомобильного транспорта. И это, во-первых, показывает высокий спрос на китайские авто, во-вторых, позволяет увеличивать объемы производства, а следовательно, и поставки в разные страны мира, включая ЕС.

Снижение рейтинга Японии в мировом рейтинге на руку и Российской Федерации, союзником которой является Китай. А как уже заявляли ранее, Пекин вырывается на лидирующие позиции, Пекин, который строит тесные взаимоотношения с Москвой. Меньшее доминирование Японии, ее политический кризис и ряд проблем в финансовом плане влияют на возможность оказания помощи для стран, которые противопоставляют себя РФ.

Хотя в глобальном плане «крах» Японии может негативно сказаться на нестабильности во всём мире. Для союзников и оппонентов невыгодно, чтобы йена была шаткой, поскольку это затрагивает и валюту других стран, следовательно, может разразиться новый мировой кризис. На фоне «шаткого мира» это очень неудачное время.

Но не все так плохо. Ряд стратегов отмечают, что хоть перспективы экономического роста Японии в нынешнем году туманны, правительство все же понимает нарастающую проблему и уже начало предпринимать определенные шаги, направленные на разрешение ситуации.

Эксперты убеждены, что в ближайшие несколько лет у Токио при правильной политике и подходе есть все шансы обогнать Германию, которая и сама переживает непростые времена. А как это все отразится на экономике РФ – покажет только время и упорная работа, заверяют ведущие аналитики России.