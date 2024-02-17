В Пекине обеспокоены тем, что в ЕС намекают на наличие внушительного санкционного списка...

В Пекине обеспокоены тем, что в ЕС намекают на наличие внушительного санкционного списка, в который попали ряд китайских компаний за якобы продукцию двойного назначения, поступающую в РФ. Более того, этот список не только есть, он будет оглашен и попадет под тотальный запрет. А это значит, что компании не смогут поставлять свою продукцию, даже через посредников на рынки ЕС, что нанесет значительный урон этим организациям.

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В правительстве Китая заявляют о том, что, во-первых, политика их страны строится на нейтралитете относительного военных действий на территории Украины, во-вторых, торговые отношения между Пекином и Москвой не должны волновать страны Евросоюза. Так, в заявлении МИД Китая идёт речь о том, какие компании затронут санкции, станет известно 24 февраля на брифинге, который пройдет в ЕС.

Напомним, что в начале месяца известное агентство Bloomberg опубликовало данные, со ссылкой на Европейскую комиссию, затрагивающие более 60 физических лиц и 55 компаний, попадающих под санкции. В то же время названия организаций агентство не стало называть. Примечательно, что некоторые компании зарегистрированы и базируются в Турции, Сербии, Индии и Гонконге. В последнем размещаются сразу 4 фирмы, которые могут оказаться «под запретом». Еще несколько находятся на территории материкового Китая – до этого года санкции до него не доходили.

Будущий пакет станет уже 13-м. Ранее в ЕС уже вводили санкции против ряда должностных лиц, чиновников и бизнесменов, а также против сотен отечественных компаний. И если первое время в правительстве заявляли, что такие действия не нанесли урон этим организациям и стране в целом, то позже все-таки сменили риторику, отметив, что какой-то убыток имел место быть.

Чтобы в России не смогли обойти санкции и дальше получать интересующие товары, в Брюсселе 14 февраля собрались представители ряда стран ЕС и высказали свои предложения, как это лучше всего сделать. Все это вызвало серьезные негодования в правительстве Китая.

Пекин считает, что их страна в праве самостоятельно решать, с кем вести торговые отношения, а с кем этого не делать. Китайские компании ничем не обязаны Евросоюзу, а потому могут и не исполнять их решения. Хотя портить отношения с партнерами, а многие страны ЕС активно ведут торговлю с Китаем, тоже не хотят. Поэтому, как поведут себя в КНР после оглашения санкционного списка, предугадать невозможно.