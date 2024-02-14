Обе компании решили вложить огромные суммы для того, чтобы обучить людей навыкам работы с искусственным интеллектом…

В Microsoft заявили, что уже к 2025 году более 2 миллионов жителей Индии получат возможность пройти обучение. Основное направление – получение навыков для работы с AI. Инициатива уже получила название ADVANTA(I)GE INDIA. И компания хочет, чтобы возможности рабочих из Индии значительно возросли. Обычные люди должны получить шанс выйти на мировой рынок и получать хорошую зарплату.

Но Microsoft преследует и свои цели. В руководстве понимают, что сейчас в мире технологий идет гонка. И кто первым сможет обуздать весь потенциал искусственного интеллекта, тот и выиграет. Поэтому они хотят создать армию рабочих, которые будут знать, как заставить ИИ выполнять все новые задачи.

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Google не остался в стороне. Пока Microsoft сосредоточил свое внимание на менее развитой Индии, в этой компании сделали ставку на Европу. Эта инициатива получила название AI Opportunity Initiative for Europe.

В компании заметили, что сегодня искусственный интеллект стоит на этапе развития. И в будущем он может значительно улучшить жизни людей по всему миру. К примеру, AlphaFold уже помогает исследователям выявлять и изучать новые заболевания, искать биоразлагаемые материалы. А другие программы позволяют людям с ограниченными возможностями лучше влиться в общество.

По этой причине Google решила и дальше развивать AI. Но для этого компании нужны специалисты, которые будут разбираться в данной теме. Google, совместно с правительством Евросоюза, решил вложить около 25 миллионов долларов в новую программу.

Главная цель – помочь обычным людям разобраться в возможностях искусственного интеллекта. Они не должны остаться позади из-за быстрого прогресса. Особое внимание будет сконцентрировано на тех жителях Европы, которые не могут позволить себе обучение в университетах. Уязвимые слои населения получат шанс понять изменения и адаптироваться к ним.

Представители компании принимают заявки от социальных предприятий, некоммерческих организаций и т.д. Выбранные организации получат от Google финансовую поддержку, а также курсы и все необходимые учебные материалы на нужном языке.

И Google не останавливается только на Европейском союзе. Также в разработке уже находятся инициативы, которые затронут Африку и Ближний Восток.