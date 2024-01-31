В 80-х годах прошлого столетия произошло много знаменательных событий. Одним из таких является запуск производства заводом Porsche

В 80-х годах прошлого столетия произошло много знаменательных событий. Одним из таких является запуск производства заводом Porsche модели «959». По задумке инженеров это авто должно было стать раллийным, относящимся к группе B. Однако немного позже руководство компании приняло решение о запуске выпуска серийных автомобилей.

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До сих пор этот супер кар является технически совершенным. Многие ошибочно считают, что Porsche Komfort 1988 года выпуска кардинально отличается от того, что было выпущено одним или двумя годами раньше. 1988 фигурирует везде потому, что в это время производство данной модели было остановлено. Её выпуск длился с 1986 по 1988.

Модель 959 была полноприводной, что для того время являлось чуть ли не дикостью. Инженеры оснастили авто специальной системой PSK, благодаря которой крутящий момент распределялся по принципу 40 на 60, где задней оси доставалось больше.

Правда, при желании ситуацию можно было изменить, перебросив на заднюю ось до 70-80% крутящего момента. Чтобы автомобиль был быстрым, его оснастили двигателем с двойным турбонаддувом объёмом 2,85 литра. Он был шестицилиндровым и имел систему водяного охлаждения головок цилиндра, четыре клапана на цилиндр, а также два распредвала.

Благодаря этому под капотом у эксклюзивного Porsche 1988 оказалось 450 лошадиных сил. Это дало возможность набирать скорость 100 км/ч всего лишь за 3,7 секунды. Максимальная скорость «красавца» достигала 311 км/ч. Для того времени – это был рекорд.

Чтобы авто было идеальным, его «напичкали» различными датчиками и системами, позволяющими контролировать движение, а также распределение крутящего момента по осям. Особое внимание нужно обратить на подвеску, благодаря которой регулировался дорожный просвет. У элемента было три фиксированных положения – 175 мм, промежуточный (150 мм), спортивный (124 мм).

Инженеры понимали, что кузов – это основное. Его необходимо было сделать не только прочным, но и максимально лёгким. В противном смысле многие старания по улучшению скоростного режима и другие нюансы остались бы незамеченными. Поэтому в основу лёг алюминий и углеволокно – новые материалы 80-х. На выходе Porsche 959 весил 1 тонну и 400 кг.

За недолгое производство серии было изготовлено 337 автомобилей. В эту цифру входят и предсерийные версии, и прототипы, и выпущенные в продажу. Кроме этого, было ещё восемь моделей, собранных в 90-е годы. Чтобы оставшиеся запчасти не выкидывать, их решили пустить в ход.

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К сожалению, 959-й оказался нерентабельным. Возможно, это и хорошо, потому что есть возможность по нему ностальгировать и восторгаться таким шедевром. Кстати, если хочется в реальности посмотреть на авто, стоит посетить музей Porsche в Штутгарте.