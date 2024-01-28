Первый в народе прозвали "горбатым", а второй "ушастым". Однако, именно специалисты этого автозавода в те же 60-е годы разработали целое семейство автомобилей, которые должны были стать настоящим прорывом для отечественного автомобилестроения.

В настоящее время никого ни в нашей стране, ни в мире (особенно в Юго-Восточной Азии) нельзя удивить небольшими малолитражными грузовичками, лихо лавирующими по пробкам больших городов. Они заняты доставкой не особо габаритных и тяжёлых грузов. В России такие грузовики размером чуть больше обыкновенной легковушки имеют преимущественно китайское происхождение. И в нашей стране такой транспорт, к сожалению, не выпускается и не выпускался никогда.

А ведь могли бы. Но история не терпит сослагательного наклонения. Хотя планы были, более того были выпущены первые экземпляры целого семейства авто такого класса. Что самое интересное, так это то, что все эти автомобили прошли весь цикл государственных испытаний! Но не судьба.

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Почему-то в нашей стране и на всей территории бывшего СССР Запорожский автомобильный завод, носивший в начале 60-х годов прошлого столетия название "Коммунар" ассоциируется с малолитражными легковыми автомобилями, а именно с ЗАЗ-965 и ЗАЗ-968. Первый в народе прозвали "горбатым", а второй "ушастым". Однако, именно специалисты этого автозавода в те же 60-е годы разработали целое семейство автомобилей, которые должны были стать настоящим прорывом для отечественного автомобилестроения.

Семейство небольших грузовичков, объединенное общим индексом ЗАЗ-970 включало в себя три автомобиля: цельнометаллический фургон, небольшой микроавтобус и бортовой грузовик.

Самое поразительное в том, что несмотря на своё грузовое предназначение, все три машины сохранили "фирменную" черту своих предшественников, а именно заднемоторную компоновку. Главным отличием двигателя объёмом 0,9 литра стала увеличенная мощность, составившая 27 л.с. Такой двигатель позволял перспективным автомобилям перевозить фургону 350 кг полезной нагрузки, а бортовому грузовику аж 400 кг груза. Что касается компактного микроавтобуса, в современной классификации его бы назвали минивэном, то в его салоне со складывающимися сиденьями могли разместиться водитель и шесть пассажиров! И это всё в 60-е годы прошлого столетия.

Еще одной особенностью данных автомобилей стало расположение груза. Как говорилось, автомобили 970-й серии сохранили заднемоторную компоновку. Естественно, в задней части автомобиля образовался "горб", поэтому груз располагался между осями.

Помимо того, что новые автомобили прошли государственные испытания, несколько машин были переданы на предприятия Москвы для опытной эксплуатации. Отзывы были самые лестные.

К сожалению, перспективная линейка компактных грузовиков не была запущена в серийное производство. Причина – нехватка мощностей Запорожского завода. Производственная линия была загружена выпуском стандартной модели.

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А грузовой "Запорожец" так и остался нереализованной амбицией советского автопрома.