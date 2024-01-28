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ВАЗ-2122 "Река" – амфибийный автомобиль для Советской армии, так и не пошедший в серию
Наверное, все знают, что основными "легковыми" автомобилями Российской армии являются "Тигры" от завода ГАЗ и легковые внедорожники Ульяновского завода, в том числе и "Патриоты". А до них основным внедорожником Советской, а затем и российской армии был УАЗ-469

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В настоящее время полным ходом идёт перевооружение Вооруженных сил России на новую технику. Вместе с новыми танками, самолётами, вертолётами, российская армия получает и новые автомобили. Скорее, автомобильная техника даже в приоритете поставок. Вот об автомобилях и поговорим.

Наверное, все знают, что основными "легковыми" автомобилями Российской армии являются "Тигры" от завода ГАЗ и легковые внедорожники Ульяновского завода, в том числе и "Патриоты". А до них основным внедорожником Советской, а затем и российской армии был УАЗ-469 (и его производная УАЗ-3151), прозванный за особенности подвески "козлом". Машина крепка, надёжная, тут сказать нечего. Но её время ушло. Хотя во многих частях старые добрые "уазики" ещё эксплуатируются.

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Всем хорош был "уазик", только вот одно не умел, а именно, форсировать водные преграды. А насколько мы помним, военная доктрина СССР предусматривала в случае конфликта с Западом быстрый манёвр механизированными и танковыми частями через территорию Европы до самого пролива Ла-Манш. А, как известно, вся Европа густо изрезана различными реками и озёрами, форсирование которых представляло определенную сложность для частей РККА в 44-45 годах прошлого столетия. Из-за недостатка амфибийных средств. Поэтому вся легкая бронетехника уже Советской армии обладала способностями преодолевать водные преграды.

Поэтому в начале 70-х годов Министерству обороны СССР потребовался лёгкий компактный внедорожник, который бы смог преодолевать водные преграды. То есть, это должен был быть простой и практичный автомобиль с высокой проходимостью, обладающий способностью плавать. Машина предназначалась для командного состава. 

Задачу поставили конструкторам Волжского автозавода (г. Тольятти), которые в то время работали над "Нивой" – первым отечественным полностью гражданским внедорожником. Автомобиль предназначался для жителей сельской местности.

Военная модификация получила обозначение ВАЗ-2122. От гражданской версии она отличалась более угловатыми обводами корпуса. Кроме того, автомобиль получил колёса большего диаметра и ширины, чем у базовой версии. А ещё военный автомобиль имел воздухозаборники с герметичной заслонкой, которая защищала от попадания воды. Ещё одним отличием армейского внедорожника стало наличие быстросъёмного тента. В движение на плаву автомобиль приводился за счёт вращения собственных колёс.Скорость на плаву достигала 4 км/ч.

В качестве силовой установки армейского автомобиля изначально был выбран штатный двигатель объёмом 1,6 л., но испытания показали, что мотор быстро перегревается при длительной езде по суше. Поэтому чуть позже его заменили на двигатель объёмом 1,3 литра, который показал себя с самой лучшей стороны. 

Испытания машины начались только в 1982 году. Автомобиль, что называется, гоняли в хвост и гриву. Он прошел глубокие снега Сибири и пески Средней Азии. Все испытания ВАЗ-2122 "Река" выдержал с честью. Автомобиль получился крепкий, неприхотливый и простой в эксплуатации. Кстати, про сибирские морозы. Автомобиль можно было запустить даже при температуре -40 градусов Цельсия. Каким образом? Просто прогрев его при помощи обыкновенной паяльной лампы через систему жаровых труб с пламегасителями, размещёнными в моторном отсеке! Такое ноу-хау по-русски.

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В результате автомобиль прошел весь цикл заводских испытаний и даже был принят государственной комиссией. Было изготовлено несколько десятков опытных машин. Однако, как и огромное количество других отечественных разработок, он не пошёл в серию. Проект был закрыт  на стадии внедрения в производство по той причине, что в 1988 у Министерства обороны СССР просто не нашлось денег. А чуть позже распад великого и могучего Союза окончательно похоронил идею лёгкого амфибийного внедорожника для армии.

#патриот #ваз 2122 #уаз 469
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