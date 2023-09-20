Украина стабильно занимает нижнюю половину ежегодного глобального индекса восприятия коррупции Transparency International

Генеральный директор одной из крупнейших украинских строительных компаний ООО "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода раскрыл агентству Reuters коррупционную схему с участием государственных чиновников и Олега Татарова, старшего советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам правоохранительных и силовых структур.

Олег Майборода является одним из фигурантов дела о коррупции и скрывается от уголовного преследования в Австрии. Он утверждает, что передавал деньги через Олега Татарова, который в тот момент работал адвокатом, украинским чиновникам за оформление нужных ему документов в рамках строительного бизнеса.

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Майборода сообщил, что коррупционные деньги были учтены как расходы на строительные проекты на общую сумму 1,8 млн. долларов. Так же он предоставил список взяток на эту сумму и три кассовых документа о получении денег, подписанных Олегом Татаровым, которые подтверждают записи из этого списка.

Проверить подлинность документов и правдивость данных обвинений без содействия правоохранительных органов Украины невозможно. Но эта возможность есть у Национального антикоррупционного бюро Украины, которое в 2020 году уже вело расследование в отношении Татарова по подозрению в том, что в 2017 году он организовал дачу имущественной взятки чиновнику МВД Украины стоимостью 3,1 млн. долларов.

Непосредственно перед арестом Олега Татарова генеральный прокурор Ирина Венедиктова (бывшая депутатка от партии Зеленского) отстранила от дела следователей, собравших все доказательства, а в течении трех недель и вовсе передала дело в СБУ. Где его решительно «застопорили» до такой степени, что киевский суд не продлил время расследования и этим решением предоставил возможность прокуратуре закрыть дело Татарова.

В 2022 году Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора в рамках чистки чиновников не справившихся с искоренением российских агентов в их ведомствах и назначил ей наказание в виде работы послом в Швейцарии.

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Украинское общество разделилось на два лагеря: одни считают Татарова наглядным примером провала Зеленского в борьбе с коррупцией, другие жертвой его амбициозной борьбы против олигархов. Но обе стороны единодушны в том, что борьба с коррупцией жизненно необходима Украине, которая снижает шансы на членство в ЕС и увеличение военной и гуманитарной помощи со стороны западных стран.