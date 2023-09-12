Сегодня Apple продлила сделку с Qualcomm, это говорит о том, что собственный модемный чип пока не готов

В 2018 году Apple запустила проект по обеспечению модемными чипами собственных гаджетов и купила бизнес по производству чипов для смартфонов у корпорации Intel в 2019 году. Уже в 2020 Apple заявила, что разрабатывает собственный модем в рамках «ключевого стратегического перехода».

Apple планировала выпустить модем максимум к началу 2025 года, но новый договор с производителем микросхем Qualcomm из Сан-Диего, заключенный до конца 2026 года говорит о том, что разработчикам нужно больше времени. Пока что Apple не удается создать чип с такой же и лучшей производительностью и более длительным временем автономной работы, чем у Qualcomm. Проблемы вызывает и то, что в мире используется разное оборудование и применяются разные стандарты, под которые необходимо подстроиться, например быстро подключаться и к старым сетям, и к новым 5G, что хорошо получается у продуктов Qualcomm.

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Повышение продаж после замены процессоров Intel на компьютерах Mac на собственные, мотивирует Apple как можно скорее начать использование своего модема в смартфонах и соглашение с Qualcomm не мешает ей заняться этим параллельно, еще до конца 2026 года.