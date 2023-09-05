Вслед за Скандинавскими странами, Великобританией, Германией и Швейцарией протестировать мировой опыт по сокращению рабочего времени сотрудников решилась Шотландия.

Первый министр Шотландии сегодня объявит, что некоторые государственные служащие Шотландии получат возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Пилотные схемы будут запущены в различных департаментах и агентствах на 12 месяцев.

Введение этих экспериментальных схем призвано вдохновить частный сектор последовать этому примеру, что в конечном итоге улучшит баланс между работой и личной жизнью сотрудников. Кроме того, Шотландская национальная партия, возглавляемая Юсафом, надеется, что этот шаг придаст ей позитивный импульс в преддверии предстоящих выборов, которые состоятся в следующем году.

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С 1 сентября в Германии немецкие компании уже могут подать заявки на тестирование четырехдневной рабочей недели с сохранением заработных плат с февраля по август 2024 года. Отслеживать результат и помогать компаниям подобрать подходящую модель рабочего времени будет консалтинговая фирма Intraprenör.

На изменения европейцев вдохновляет удачный опыт Великобритании, где в 2021 году более 60 компаний сократили рабочий день сотрудников на 20 % с сохранением зарплаты. В эксперименте участвовали работники IT, здравоохранения, консалтинга, маркетинга, HR, недвижимости, гостиничного бизнеса и косметологии. Результаты тестирования устроили как сотрудников, которые смогли больше времени заниматься собственной жизнью, здоровьем, так и работодателей. Производительность работников осталось прежней или повысилась, сократилось время больничных, снизилась текучка кадров, увеличилась прибыль компаний в среднем на 1,4 %. Только 10 % компаний вернулись к прежнему графику работы сотрудников, остальные участники эксперимента продолжили работать в новом режиме.

В России периодически выдвигает идею четырехдневной недели бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в масштабах одного из регионов, постепенно сокращая рабочий день на несколько часов. Однако Министерство труда выступает подобной инициативы, аргументируя свою позицию тем, что в трудовом законодательстве уже отражена возможность сокращенного рабочего графика по договоренности с работодателем.

Фото: unsplash.com