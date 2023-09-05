Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Clark Kent За пост начислено вознаграждение
Шотландия присоединилась к эксперименту с четырехдневной неделей
Вслед за Скандинавскими странами, Великобританией, Германией и Швейцарией протестировать мировой опыт по сокращению рабочего времени сотрудников решилась Шотландия.

реклама

Первый министр Шотландии сегодня объявит, что некоторые государственные служащие Шотландии получат возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Пилотные схемы будут запущены в различных департаментах и агентствах на 12 месяцев.

Введение этих экспериментальных схем призвано вдохновить частный сектор последовать этому примеру, что в конечном итоге улучшит баланс между работой и личной жизнью сотрудников. Кроме того, Шотландская национальная партия, возглавляемая Юсафом, надеется, что этот шаг придаст ей позитивный импульс в преддверии предстоящих выборов, которые состоятся в следующем году.

реклама

С 1 сентября в Германии немецкие компании уже могут подать заявки на тестирование четырехдневной рабочей недели с сохранением заработных плат с февраля по август 2024 года. Отслеживать результат и помогать компаниям подобрать подходящую модель рабочего времени будет консалтинговая фирма Intraprenör.

На изменения европейцев вдохновляет удачный опыт Великобритании, где в 2021 году более 60 компаний сократили рабочий день сотрудников на 20 % с сохранением зарплаты. В эксперименте участвовали работники IT, здравоохранения, консалтинга, маркетинга, HR, недвижимости, гостиничного бизнеса и косметологии. Результаты тестирования устроили как сотрудников, которые смогли больше времени заниматься собственной жизнью, здоровьем, так и работодателей. Производительность работников осталось прежней или повысилась, сократилось время больничных, снизилась текучка кадров, увеличилась прибыль компаний в среднем на 1,4 %. Только 10 % компаний вернулись к прежнему графику работы сотрудников, остальные участники эксперимента продолжили работать в новом режиме.

В России периодически выдвигает идею четырехдневной недели бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в масштабах одного из регионов, постепенно сокращая рабочий день на несколько часов. Однако Министерство труда выступает подобной инициативы, аргументируя свою позицию тем, что в трудовом законодательстве уже отражена возможность сокращенного рабочего графика по договоренности с работодателем.

Фото: unsplash.com

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#бизнес #европа и россия #управление персоналом
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Производитель процессоров «Байкал» обанкротился - 26 сентября пройдет распродажа имущества
Московских автодилеров уличили в навязывании дорогих комплектаций Lada Granta
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
17
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
10
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
3
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
2
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
4
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
5
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
В Японии начато строительство предприятия, на котором в 2027 году будет налажен выпуск 2-нм чипов
+
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
4
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
7
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
+
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
19

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
167
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
21
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
23
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
53
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
10
Почему взрывается и горит украинское зерно
5
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

Лев корл
16:05
Безвозмездной? Хаа, так я и поверил В Америке ничего не делают просто так Вернее, там все просто так, кроме денег Можно утром стулья но деньги вперед))))
США увеличивают помощь Украине и Тайваню, но ее распределение вызывает дебаты
Apsheronsky tchai
16:05
У чимбала в дупе застрял линукс, а у данте хуящик сериес эсс.
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
pOdOnOg
16:03
шарашкина конторка.
Микрокод Intel вызвал «синий экран смерти» на ПК
Лев корл
16:01
Виджиланте... Сразу же вспомнился фильм "Жажда смерти 1", там тоже Виджиланте гопников по ночам стрелял в Нью - Йорке. А тут Виджиланте будет защищать аеропорт "Ну что же ты, о Белена"))))
Embraer и бразильская армия успешно завершили первое испытание радара M200 Vigilante
century84
16:00
Из бассейна зелени запускать будут?
Бельгия планирует передать Украине ракеты типа "море-воздух" Sea Sparrow
Лев корл
15:57
На Амазоне тоже скамеры орудуют, как и везде, известный факт Неоднократно писали про это Наверно меньше чем на ОЗОН - е, но, все равно, есть
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
Лев корл
15:55
Я бы не отказался наоборот - 13900 по цене 13700))))
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
Мегавольт
15:38
Молодцы два парня сделали кассу автору. Спалили контору народ симки начнет плавить в царской водке).
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
swr5
15:34
я взял себе на райзене 6800H ноут ASUS VivoBook S 16X, машинка просто улет.
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Вассисуалий Лоханкин
15:32
Штеуды жидко обгадились...
Intel столкнулась с массовым иском – пользователи не довольны падением скорости CPU до 40%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем