реклама
Первый министр Шотландии сегодня объявит, что некоторые государственные служащие Шотландии получат возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю. Пилотные схемы будут запущены в различных департаментах и агентствах на 12 месяцев.
Введение этих экспериментальных схем призвано вдохновить частный сектор последовать этому примеру, что в конечном итоге улучшит баланс между работой и личной жизнью сотрудников. Кроме того, Шотландская национальная партия, возглавляемая Юсафом, надеется, что этот шаг придаст ей позитивный импульс в преддверии предстоящих выборов, которые состоятся в следующем году.
реклама
С 1 сентября в Германии немецкие компании уже могут подать заявки на тестирование четырехдневной рабочей недели с сохранением заработных плат с февраля по август 2024 года. Отслеживать результат и помогать компаниям подобрать подходящую модель рабочего времени будет консалтинговая фирма Intraprenör.
На изменения европейцев вдохновляет удачный опыт Великобритании, где в 2021 году более 60 компаний сократили рабочий день сотрудников на 20 % с сохранением зарплаты. В эксперименте участвовали работники IT, здравоохранения, консалтинга, маркетинга, HR, недвижимости, гостиничного бизнеса и косметологии. Результаты тестирования устроили как сотрудников, которые смогли больше времени заниматься собственной жизнью, здоровьем, так и работодателей. Производительность работников осталось прежней или повысилась, сократилось время больничных, снизилась текучка кадров, увеличилась прибыль компаний в среднем на 1,4 %. Только 10 % компаний вернулись к прежнему графику работы сотрудников, остальные участники эксперимента продолжили работать в новом режиме.
В России периодически выдвигает идею четырехдневной недели бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в масштабах одного из регионов, постепенно сокращая рабочий день на несколько часов. Однако Министерство труда выступает подобной инициативы, аргументируя свою позицию тем, что в трудовом законодательстве уже отражена возможность сокращенного рабочего графика по договоренности с работодателем.
Фото: unsplash.com