Хотя внешний вид дронов на фотографиях был скрыт, их силуэты напоминают российские "Ланцеты".
Лидер страны Ким Чен Ын объявил о начале широкомасштабного внедрения беспилотных технологий в армию и лично наблюдал за испытаниями новых ударных дронов.
Судя по кадрам, представленным в официальных корейских СМИ, он остался удовлетворен результатами. В ходе демонстрации ударной способности дронов были поражены условные цели, а особенно запоминающимся моментом стало уничтожение старой BMW, специально доставленной на полигон.