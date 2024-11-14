Официальная премьера концептуального Fulwin Hunting Wind должна состояться на автосалоне в Гуанчжоу

Появилось изображение концепт-кара Chery Hunting Wind. Автомобиль дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу в 2024 году. Сообщается, что это будет электрокар, оснащенный твердотельным аккумулятором напряжением 800 В и будет иметь интеллектуальное вождение уровня L3 и цифровую интеллектуальную кабину пилота.

Согласно официальным сообщениям, новый автомобиль будет оснащен информационным экраном на лобовом стекле и 15,6-дюймовым центральным экраном управления, 23 динамиками, скрытым внешним освещением, двойной беспроводной быстрой зарядкой и спортивным рулевым колесом.

Что касается мощности, то новый автомобиль будет оснащен двигателем с частотой вращения 30 000 об/мин и системой рулевого управления на четыре колеса + рулевое управление с проводным управлением. Разгон от 0 до 100 км/ч составляет 3 секунды, а максимальная скорость - 260 км/ч. Он также будет оснащен твердотельным аккумулятором напряжением 800 В, а время автономной работы в чистом виде может достигать 1500 км.