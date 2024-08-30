Motorola анонсировала глобальный запуск флагманского смартфона Edge 50 и представила более доступный Edge 50 Neo.

Motorola еще больше укрепила свои позиции на рынке смартфонов с двумя важными анонсами на этой неделе: глобальным выпуском Motorola Edge 50 и представлением Motorola Edge 50 Neo.

Motorola Edge 50, который изначально был представлен в отдельных регионах, теперь доступен по всему миру, предлагая свои флагманские возможности более широкой аудитории. Устройство имеет современный дизайн с 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем, поддерживающим частоту обновления 144 Гц. Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2, Edge 50 обеспечивает высокую производительность. Смартфон оснащен тройной камерой с основным сенсором на 50 МП, ультраширокоугольным объективом на 50 МП и телеобъективом на 12 МП. Аккумулятор емкостью 4800 мАч гарантирует работу в течение всего дня и поддерживает быструю и беспроводную зарядку.

Наряду с глобальным дебютом Edge 50, Motorola представила Edge 50 Neo — более доступную, но не менее функциональную альтернативу для пользователей, желающих получить высокую производительность без флагманской цены. Edge 50 Neo оснащен 6,5-дюймовым pOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1. Edge 50 Neo оснащен двойной камерой с основным сенсором на 64 МП и ультраширокоугольным объективом на 13 МП. Аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает пользователю долгую автономную работу.

Оба смартфона работают на интерфейсе My UX от Motorola на базе Android 14. Edge 50 доступен в цветах Frosted Pearl и Nebula Green, тогда как Edge 50 Neo представлен в таких цветах, как Aqua Blue и Black Onyx.