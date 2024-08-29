Китай превысил план по выработке энергии из возобновляемых источников, укрепив свои лидирующие позиции в глобальной борьбе с изменением климата

В четверг, 29 августа 2024 года, Министерство экологии и окружающей среды КНР объявило о том, что страна досрочно выполнила свои цели по выработке чистой энергии на этот год.

Согласно последним данным, Китай превысил запланированные на 2024 год показатели по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Уже к концу августа доля чистой энергии в общем энергетическом балансе страны достигла 45%, что на 3% выше целевого показателя, установленного на конец года.

Стремительный рост стал возможен благодаря последовательным инвестициям в солнечную и ветровую энергетику, а также в ядерную энергетику и гидроэнергетику. В последние годы Китай внедрил ряд инициатив, направленных на ускорение развития «зеленых» технологий, включая программы субсидирования и налоговые льготы для компаний, занимающихся разработкой и внедрением возобновляемых источников энергии.

Одним из ключевых факторов успеха Китая в области чистой энергетики стали масштабные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций в удаленных районах страны. Например, на северо-западе Китая, в пустыне Гоби, была построена одна из крупнейших в мире солнечных электростанций, которая способна обеспечить электроэнергией миллионы домов. Кроме того, в прибрежных районах страны активно развиваются проекты по строительству ветровых электростанций, включая морские ветряные фермы.

Китай также продолжает расширять свою ядерную энергетику. В 2024 году в эксплуатацию было введено несколько новых атомных электростанций, что значительно увеличило долю ядерной энергии в общем энергобалансе страны.

Успехи Китая на энергетическом фронте имеют значительное влияние на глобальный рынок. Страна не только становится крупнейшим производителем и потребителем чистой энергии, но и активно продвигает свои технологии за рубежом. Китайские компании всё чаще выигрывают тендеры на строительство объектов возобновляемой энергетики в других странах, особенно в развивающихся регионах, таких как Африка и Латинская Америка.

Стоит отметить, что успех Китая в области чистой энергии во многом обусловлен политической волей руководства страны. В последние годы правительство КНР сделало ставку на ускоренное развитие «зеленой» экономики, что стало неотъемлемой частью национальной стратегии. Важную роль в этом процессе играет международное сотрудничество: Китай активно участвует в глобальных инициативах, направленных на продвижение устойчивого развития и борьбу с изменением климата.

Важным элементом международного сотрудничества Китая в этой области стало участие в создании и поддержке международных экологических фондов, а также обмен передовыми технологиями и ноу-хау с другими странами. Китайские инженеры и ученые работают над проектами по повышению эффективности солнечных панелей, улучшению технологий хранения энергии и созданию интеллектуальных сетей, способных интегрировать возобновляемые источники в национальные энергосистемы.

Однако, сохранение экологического баланса в условиях быстрого экономического роста требует постоянных усилий и новых решений. Угрозы изменения климата, такие как экстремальные погодные условия и ухудшение состояния окружающей среды, продолжают оставаться актуальными для Китая.