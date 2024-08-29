Рекордные финансовые результаты Nvidia привели к неожиданному падению акций других крупных технологических компаний, таких как Apple, Microsoft и AMD, на фоне опасений инвесторов по поводу их дальнейшего роста.

В четверг, 24 августа, акции ряда крупных технологических компаний значительно снизились на фоне публикации финансового отчёта Nvidia, одного из ведущих мировых производителей графических процессоров и систем искусственного интеллекта. Хотя сам отчёт Nvidia продемонстрировал впечатляющий рост доходов и прибыли, он также стал катализатором для падения акций других компаний сектора.

Финансовые результаты Nvidia за второй квартал 2024 финансового года превзошли ожидания аналитиков и инвесторов. Компания сообщила о рекордной выручке в размере $13,5 миллиардов, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года. Чистая прибыль составила $6,7 миллиардов, что также значительно выше прогнозов. Основной вклад в рост компании внесло увеличившееся на 70% год к году подразделение, занимающееся разработкой решений для искусственного интеллекта, и поставки графических процессоров для центров обработки данных.

Однако на фоне столь положительных новостей акции других технологических гигантов, таких как Alphabet, Microsoft и Amazon, неожиданно пошли вниз. Снижение стоимости акций в среднем составило 3-5% за день. Это может показаться парадоксальным, но аналитики видят в этом сразу несколько факторов.

Во-первых, стремительный рост Nvidia усилил конкуренцию за долю рынка и внимание инвесторов в сфере высоких технологий. Nvidia стремительно превращается в ключевого игрока на рынке решений для искусственного интеллекта, и её успех может привести к перераспределению капитала в ущерб другим компаниям. В частности, производители процессоров, такие как AMD и Intel, столкнулись с ещё большим давлением, так как их продукты теряют конкурентоспособность на фоне новейших решений Nvidia.

Во-вторых, успех Nvidia вновь акцентировал внимание на высокой волатильности технологического сектора. Инвесторы, стремящиеся зафиксировать прибыль или минимизировать риски, начали продавать акции других компаний, ожидая возможных корректировок на рынке. Такое поведение особенно характерно для крупных институциональных инвесторов, которые могут существенно влиять на рынок.

Кроме того, отчёт Nvidia вызвал опасения относительно возможного "перегрева" рынка высоких технологий. В последние годы инвесторы активно вкладывались в технологический сектор, что привело к значительному росту оценок компаний. Однако такие высокие темпы роста могут быть трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. В результате любые признаки возможных трудностей или замедления роста могут вызвать резкие колебания котировок.

Эксперты также отмечают, что рынок продолжает оставаться под давлением глобальных экономических факторов, таких как высокая инфляция, рост процентных ставок и напряжённые геополитические отношения. Эти факторы усиливают нестабильность на рынке и повышают риск внезапных коррекций.

Некоторые аналитики считают, что текущая ситуация может быть временной, и в ближайшие недели мы можем увидеть восстановление акций технологических компаний. Однако другие предупреждают, что рост рынка высоких технологий может замедлиться в будущем, и инвесторы должны быть готовы к возможным корректировкам.