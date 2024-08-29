Bandai Namco объявила о закрытии онлайнового аниме-боевика Blue Protocol в Японии спустя полтора года после запуска. Международный релиз также отменён из-за низких показателей удержания игроков и финансовых проблем.

В неожиданном повороте событий, компания Bandai Namco объявила о закрытии онлайнового аниме-боевика Blue Protocol в Японии. Игра, которая вышла в стране восходящего солнца в начале 2023 года, прекратит своё существование 30 ноября 2024 года. Международный релиз, который планировался на начало 2025 года, также отменён.

Blue Protocol, разработанный студией Bandai Namco Online, был представлен как амбициозный проект, нацеленный на привлечение поклонников аниме и MMORPG. С момента своего анонса в 2020 году игра вызвала значительный интерес благодаря красочной анимации, динамичному игровому процессу и обширному миру, наполненному множеством квестов и активностей.

Тем не менее, несмотря на высокий уровень ожиданий и положительные отзывы на этапе бета-тестирования, проект столкнулся с рядом проблем, которые, по мнению компании, стали решающими для его дальнейшей судьбы. В официальном заявлении Bandai Namco указано, что причиной закрытия стали низкие показатели удержания игроков и недостаточная монетизация, что не позволило игре достичь необходимых финансовых результатов.

Вместе с объявлением о закрытии, Bandai Namco также подтвердила, что все текущие микротранзакции будут прекращены, и игроки смогут получить полный возврат за покупки, сделанные после 1 июля 2024 года. Компанией будет проведена специальная кампания по возмещению средств для тех, кто потратил деньги на внутриигровые покупки, а также предусмотрены бонусы для игроков, которые продолжат играть до конца ноября.

Аналитики считают, что закрытие Blue Protocol может служить сигналом для других разработчиков о том, насколько важно учитывать мнение аудитории и финансовые реалии при разработке и запуске онлайновых игр. В условиях насыщенного рынка, успешные проекты требуют не только инновационного подхода, но и эффективной стратегии монетизации и удержания игроков.