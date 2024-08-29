Nvidia начала рассылку образцов своих новых ускорителей Blackwell, которые обещают значительное повышение производительности. Компания также подтвердила важные изменения в дизайне фотомаски, что должно улучшить эффективность производства чипов.

Компания Nvidia, ведущий разработчик графических процессоров и технологий искусственного интеллекта, официально подтвердила начало поставок образцов своего нового поколения ускорителей под кодовым названием Blackwell.

Согласно заявлению Nvidia, компания уже начала рассылать ограниченное количество образцов Blackwell ключевым партнёрам и клиентам для проведения тестирования и оценки. Публикация информации о новых ускорителях совпала с недавним подтверждением изменений в дизайне фотомаски, используемой при производстве чипов. Эти изменения направлены на повышение производительности и эффективность новых ускорителей.

Blackwell станет преемником популярной серии ускорителей Hopper и ожидается, что он обеспечит значительный прирост в производительности благодаря улучшенной архитектуре и оптимизированному процессу производства.

Одним из ключевых аспектов нового дизайна Blackwell является интеграция обновлённой фотомаски, которая обеспечивает более точное и эффективное производство чипов. Изменения в фотомаске направлены на устранение предыдущих ограничений, связанных с технологическими процессами, и на повышение устойчивости чипов к различным внешним воздействиям. Эти улучшения должны обеспечить не только более высокую производительность, но и большую надёжность и долговечность новых ускорителей.

В ближайшие месяцы Nvidia планирует провести ряд демонстраций и презентаций Blackwell на крупных технологических выставках и конференциях, где будут представлены подробные технические характеристики и возможности новых ускорителей. Ожидается, что массовое производство Blackwell начнётся в начале следующего года.