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Власти Ирландии отклонили проект строительства ЦОД Google из-за недостаточной экологичности
Власти Ирландии отказались от одобрения строительства нового центра обработки данных Google в пригороде Дублина, сославшись на недостаточную экологическую устойчивость проекта, в частности на проблемы с энергопотреблением и водными ресурсами.

Власти Ирландии наложили вето на амбициозный проект компании Google по строительству нового центра обработки данных (ЦОД) в пригороде Дублина. Причиной отказа стало несоответствие проекта высоким стандартам экоустойчивости, установленным в стране для крупных инфраструктурных объектов. Решение властей стало серьёзным ударом по планам технологического гиганта по расширению своих мощностей в Европе и привлекло внимание общественности к вопросам экологической ответственности бизнеса.

Проект нового ЦОД Google предусматривал строительство крупного дата-центра в окрестностях Дублина, который должен был стать ключевым элементом инфраструктуры компании в Европе. Однако местные органы власти после детального анализа проектной документации пришли к выводу, что предложенные меры по обеспечению экологической устойчивости объекта недостаточны. В частности, были выявлены недостатки в плане энергопотребления и водных ресурсов, которые, по мнению экспертов, могли привести к значительным нагрузкам на местную экологическую систему.

Особое беспокойство вызвал план по охлаждению серверов, который предполагал использование значительных объёмов воды. В условиях растущего дефицита водных ресурсов в Ирландии такие планы были восприняты как угроза местной экологии. Кроме того, проект не предусматривал использования возобновляемых источников энергии в достаточной мере для обеспечения устойчивой работы центра, что противоречит обязательствам Ирландии по достижению целей в области климатической нейтральности.

Решение властей было встречено с одобрением со стороны экологических организаций и местных сообществ, которые на протяжении нескольких месяцев выражали обеспокоенность по поводу возможного воздействия ЦОД на окружающую среду. В частности, активисты указывали на тот факт, что Ирландия уже сталкивается с проблемами в области экологии, связанными с быстрым ростом числа дата-центров, что приводит к увеличению нагрузки на энергосистему и водные ресурсы страны.

Несмотря на отказ в разрешении на строительство, Google планирует продолжить диалог с властями и пересмотреть проект в соответствии с предъявленными требованиями. Компания намерена усилить меры по снижению воздействия на окружающую среду, в том числе рассмотреть возможность использования альтернативных технологий охлаждения и увеличить долю возобновляемой энергии, используемой для работы центра.

Эксперты считают, что это решение может оказать значительное влияние на будущее развитие отрасли дата-центров в Ирландии. Страна, которая за последние годы стала одним из ведущих европейских хабов для хранения и обработки данных, сталкивается с растущим давлением со стороны экологических групп и международных организаций, требующих более строгого контроля за воздействием таких объектов на природу.

#google #экология #цод #ирландия
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