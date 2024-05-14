Google анонсировала запуск Project Starline, инновационной системы 3D-видеосвязи, которая создаёт эффект присутствия и изменит дистанционное общение. Система будет доступна в 2025 году.

Google анонсировала официальную дату выхода своего амбициозного проекта Project Starline, представив миру инновационную систему 3D-видеосвязи. По словам представителей компании, технология будет доступна для широкой публики в 2025 году, открывая новую эру в общении на расстоянии.

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Project Starline — долгожданная разработка Google, впервые представленная в 2021 году. Проект обещает вывести видеосвязь на качественно новый уровень, обеспечивая эффект полного присутствия собеседника за счёт создания реалистичного трёхмерного изображения. Инженеры компании используют передовые технологии компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и сжатия данных для передачи высококачественного 3D-изображения в режиме реального времени.

Система Project Starline представляет собой специально оборудованную кабину с дисплеем и камерами, которые сканируют и отображают собеседника в виде реалистичного трёхмерного образа. Пользователь видит своего оппонента в натуральную величину, что позволяет ему ощущать присутствие собеседника, как если бы он находился в непосредственной близости. Благодаря этому эффекту барьеры дистанции практически исчезают, а общение приобретает более естественный и эмоциональный характер.

В ходе презентации представители Google подчеркнули, что технология будет особенно полезна для бизнес-коммуникаций, телемедицины и образовательных целей. Project Starline уже тестируется в ряде крупных компаний, включая Salesforce, T-Mobile и WeWork. По отзывам участников, система позволяет существенно улучшить качество взаимодействия и повысить эффективность удалённой работы.

"Мы уверены, что Project Starline изменит представление о том, как люди общаются на расстоянии. Эта технология стирает границы и позволяет почувствовать единство даже при тысячах километров между собеседниками," — отметил один из руководителей проекта, Эндрю Нгуен.

Однако, как и любая новая технология, Project Starline сталкивается с рядом вызовов. Наиболее очевидными из них остаются высокая стоимость оборудования и сложности с его масштабированием. Google работает над тем, чтобы сделать систему более доступной, и в будущем планирует уменьшить габариты и цену устройства.

С выходом Project Starline Google снова стремится закрепить за собой статус одного из лидеров технологической отрасли. В ближайшие месяцы компания планирует расширить тестирование и предоставить дополнительные детали о коммерческой модели своих устройств. Ожидается, что к моменту запуска в 2025 году технология будет оптимизирована для широкого круга пользователей.

Таким образом, Project Starline обещает стать инновационным решением для всех, кто ищет более глубокую и естественную форму общения на расстоянии. Если проект оправдает ожидания, он может изменить не только корпоративную культуру, но и то, как люди по всему миру общаются друг с другом.