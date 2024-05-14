Apple Inc. объявила о выпуске своего новейшего устройства дополненной реальности, Vision Pro, на рынках Европы, Азии и Латинской Америки. Ожидается, что новинка изменит способы взаимодействия пользователей с цифровым миром.

Apple Inc. объявила о своих планах по расширению международного присутствия, анонсировав скорый выпуск своего последнего инновационного продукта, Vision Pro, на рынки за пределами США. Устройство, которое уже вызвало немало шума на американском рынке, станет доступным для потребителей в Европе, Азии и Латинской Америке в следующем квартале.

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Vision Pro, первоначально представленный на специальном мероприятии Apple в марте этого года, является передовым устройством дополненной реальности, которое компания описывает как "окно в будущее интерактивных технологий". Оно оснащено качественным дисплеем с разрешением 4K, системой трекинга взгляда и инновационной технологией голосового управления. Эти функции, как утверждают в Apple, не только повысят продуктивность пользователя, но и откроют новые возможности для развлечений и образования.

«Vision Pro предназначен, чтобы изменить способ взаимодействия людей с цифровым миром, — сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. — Мы рады предложить этот продукт пользователям по всему миру и уверены, что он принесет столько же радости и удивления, сколько и в США».

На европейском рынке Vision Pro будет продаваться по цене от 1999 евро, что сравнимо с американскими ценами после учета налогов и импортных пошлин. В Азии цена устройства будет варьироваться в зависимости от региона, но ожидается, что она будет находиться в том же ценовом диапазоне, что и в Европе.

Эксперты отрасли считают, что Vision Pro может стать значимым игроком на рынке технологий дополненной реальности, который по прогнозам достигнет $30 миллиардов к 2025 году. «Apple не просто создала продукт — они создали платформу, которая потенциально может переопределить, как мы потребляем медиа и взаимодействуем с окружающим цифровым миром», — говорит Хелена Смит, аналитик из TechAnalysis Research.

Помимо технологических инноваций, Apple также акцентирует внимание на удобстве и интеграции с уже существующими продуктами компании. Vision Pro будет совместим со всеми устройствами iOS и MacOS, что обещает бесшовное взаимодействие между устройствами.

По мере приближения даты запуска на международные рынки, Apple продолжает совершенствовать Vision Pro, собирая отзывы от первых пользователей в США и внедряя новые функции.