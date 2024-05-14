Ведущие российские операторы МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон» вновь достигли темпов расширения сетей 2021 года.

В последнем квартале 2024 года крупнейшие российские телекоммуникационные операторы МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон» объявили о возвращении к темпам расширения сетей, которые были достигнуты в 2021 году. Этот неожиданный поворот событий стал возможен благодаря масштабной программе рециркуляции и использования бывшего в употреблении оборудования.

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После нескольких лет замедления, вызванного экономическими и логистическими проблемами, компании смогли адаптировать под свои нужды оборудование, которое ранее было списано с баланса. Это стало возможным благодаря новым технологиям в области ремонта и модернизации, позволяющим значительно продлить срок службы телекоммуникационных устройств.

Эксперты отмечают, что такой подход может стать новым стандартом в индустрии, поскольку он позволяет операторам быть более гибкими и реагировать на меняющиеся потребности рынка без значительных капитальных вложений. Кроме того, это способствует развитию циркулярной экономики и устойчивого производства в телекоммуникационной отрасли.

Это нововведение уже привело к положительным изменениям на рынке, включая снижение цен на услуги связи и улучшение доступности интернета в регионах.