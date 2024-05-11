Земля столкнулась с самой мощной за последние двадцать лет магнитной бурей, вызванной рядом сильных солнечных вспышек. Это явление привело к значительным сбоям в работе спутниковой связи и навигационных систем, а также повлияло на здоровье чувствительных людей.

Внезапно наступившая магнитная буря, которую ученые уже окрестили как “бурю столетия”, охватила Землю, вызвав беспрецедентные магнитные возмущения. Это явление, по словам экспертов, является самым мощным за последние два десятилетия.

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Согласно последним данным, магнитная буря достигла пятого уровня по шкале G, что указывает на “экстремальную” активность. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев подтвердил, что такой уровень возмущений наблюдался в последний раз более двадцати лет назад.

Причины и последствия

Причиной магнитной бури стали мощные солнечные вспышки, которые произошли несколько дней назад. В результате выброса огромного количества заряженных частиц в космическое пространство, на Земле начались сильные магнитные колебания. Эти возмущения способны вызвать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и даже электросетей.

Влияние на здоровье и повседневную жизнь

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Некоторые из наиболее частых симптомов — головные боли, усталость, раздражительность. Врачи рекомендуют в период магнитных возмущений снизить физическую нагрузку и обратить внимание на свое здоровье.

Наблюдения и прогнозы

Ученые продолжают наблюдать за развитием ситуации. Сергей Богачев отметил, что магнитный шторм может продолжаться от 20 до 40 часов. Также было зарегистрировано необычное явление — полярные сияния были видны даже в тропических широтах, что является редкостью.

Эксперты предупреждают, что последствия магнитной бури могут быть ощутимыми и в ближайшие дни. Важно следить за обновлениями и рекомендациями специалистов, чтобы минимизировать потенциальные риски для технологий и здоровья.