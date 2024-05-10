Corsair анонсировала выпуск нового флагманского SSD MP700 PRO SE, который выделяется скоростью чтения данных до 14 000 Мбайт/с.

Corsair представила свой новейший флагманский твердотельный накопитель (SSD) MP700 PRO SE, который обещает установить новые стандарты производительности и надежности. Со скоростью чтения данных до 14 000 Мбайт/с, этот SSD готов перевернуть представления о возможностях современных систем хранения данных.

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MP700 PRO SE является результатом многолетних исследований и разработок в области накопителей на твердых телах. Используя новейшие технологии памяти NAND и интерфейс PCIe 4.0, Corsair смогла достичь скоростей, которые ранее казались недостижимыми.

Скорость – это не единственное преимущество MP700 PRO SE. Новый SSD также обладает повышенной надежностью и долговечностью благодаря усовершенствованной архитектуре контроллера и оптимизированной схеме управления питанием. Это означает, что пользователи могут рассчитывать на стабильную работу накопителя в течение многих лет, даже при интенсивном использовании.

Кроме того, MP700 PRO SE оснащен программным обеспечением Corsair SSD Toolbox, которое позволяет пользователям мониторить состояние накопителя, обновлять прошивку и оптимизировать производительность под свои нужды.

Corsair MP700 PRO SE уже доступен для предзаказа через официальный сайт компании и у авторизованных дилеров. Поставки начнутся в ближайшие недели, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот продукт установит новую планку в индустрии SSD.