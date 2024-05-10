SMIC, ведущий китайский производитель полупроводников, сообщает о почти 20-процентном увеличении выручки, что отражает глобальное восстановление спроса на чипы и усилия компании в области исследований и разработок.

В свете недавнего восстановления глобального спроса на полупроводниковые изделия, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший производитель чипов в Китае, объявил о почти 20-процентном увеличении своей выручки. Этот рост является результатом усиленных усилий компании в области исследований и разработок, а также расширения производственных мощностей.

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По словам генерального директора SMIC, Чжао Хайджуна, “Это был год интенсивных инвестиций и стратегического роста для SMIC. Мы не только увеличили нашу производственную мощность, но и значительно улучшили технологический процесс, что позволило нам удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные чипы.”

Восстановление спроса было частично вызвано увеличением потребности в чипах для смартфонов, серверов и автомобильной электроники. Аналитики отмечают, что рост SMIC также связан с усилиями Китая по сокращению зависимости от иностранных технологий в свете продолжающихся торговых напряженностей.

“Мы видим, что SMIC активно расширяет свои возможности в области производства чипов с использованием передовых технологий, что делает их более конкурентоспособными на международном уровне”, - говорит Джун Ли, старший аналитик в области полупроводников.

Компания также сообщила о планах по дальнейшему расширению своих исследовательских и производственных мощностей, что позволит удовлетворить ожидаемый рост спроса в ближайшие годы. Эти планы включают в себя строительство новых заводов и усовершенствование существующих производственных линий.