Bethesda Softworks подтвердила даты проведения QuakeCon 2024, вызвав волну восторга среди фанатов, которые с нетерпением ждут анонсов Doom Year Zero и новостей о серии Quake.

В предвкушении летнего игрового сезона Bethesda Softworks объявила о возвращении QuakeCon в 2024 году. Это мероприятие, которое ежегодно собирает поклонников компьютерных игр, пройдет с 8 по 11 августа в Грейпвайне, штат Техас.

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QuakeCon, начавший свою историю в 1996 году, вырос из небольшого собрания энтузиастов в крупное мероприятие, которое теперь организуется ZeniMax Media. В этом году организаторы обещают уделить особое внимание турнирам BYOC (bring your own computer), а также запланированы встречи с разработчиками, настольные игры и многое другое.

Билеты на QuakeCon 2024 поступят в продажу 21 мая, а лотерея на покупку элитных билетов откроется уже сегодня. Элитные билеты предложат дополнительные удобства, такие как заранее запланированная регистрация оборудования и кресло-качалку в аренду.

В то время как QuakeCon известен своими турнирами и сообществом, фанаты также надеются на анонсы новых игр. В частности, многие ждут новостей о Doom Year Zero, следующей игре в легендарной серии Doom. Согласно утечкам, игра может быть выпущена в 2024 или 2025 году и получит двухлетнюю поддержку в виде DLC.

Также существует надежда на новые анонсы по серии Quake, которая имеет преданное сообщество фанатов. Предыдущие мероприятия QuakeCon были местом для крупных объявлений Bethesda, и нет причин полагать, что в этом году будет иначе.

QuakeCon 2024 обещает стать значимым событием как для поклонников серии, так и для всей игровой индустрии.